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При обстреле ВСУ Донецка и Горловки погиб один человек, пять пострадали
При обстреле ВСУ Донецка и Горловки погиб один человек, пять пострадали - РИА Новости, 26.06.2024
При обстреле ВСУ Донецка и Горловки погиб один человек, пять пострадали
Пять человек получили ранения, один погиб в среду в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:03
2024-06-26T18:03
2024-06-26T18:03
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Пять человек получили ранения, один погиб в среду в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Один человек погиб, еще пять мирных жителей, в том числе двое детей, ранены сегодня в результате киевской агрессии", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По его словам, одна женщина погибла при обстреле в Центрально-Городском районе Горловки, еще один мужчина получил ранения. В Калининском районе пострадали три человека, включая двух детей. В Кировском районе Донецка была ранена одна женщина. Пушилин также сообщил, что в результате обстрела были повреждены 15 жилых строений. Ранее о пострадавших в Горловке сообщал мэр города Иван Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Денис Пушилин
При обстреле ВСУ Донецка и Горловки погиб один человек, пять пострадали
Пушилин: при обстреле ВСУ Донецка и Горловки погиб один человек, пять пострадали