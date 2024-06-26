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При обстреле ВСУ Донецка и Горловки погиб один человек, пять пострадали - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/obstrel-1955666739.html
При обстреле ВСУ Донецка и Горловки погиб один человек, пять пострадали
При обстреле ВСУ Донецка и Горловки погиб один человек, пять пострадали - РИА Новости, 26.06.2024
При обстреле ВСУ Донецка и Горловки погиб один человек, пять пострадали
Пять человек получили ранения, один погиб в среду в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:03
2024-06-26T18:03
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Пять человек получили ранения, один погиб в среду в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Один человек погиб, еще пять мирных жителей, в том числе двое детей, ранены сегодня в результате киевской агрессии", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По его словам, одна женщина погибла при обстреле в Центрально-Городском районе Горловки, еще один мужчина получил ранения. В Калининском районе пострадали три человека, включая двух детей. В Кировском районе Донецка была ранена одна женщина. Пушилин также сообщил, что в результате обстрела были повреждены 15 жилых строений. Ранее о пострадавших в Горловке сообщал мэр города Иван Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
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происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Денис Пушилин
При обстреле ВСУ Донецка и Горловки погиб один человек, пять пострадали

Пушилин: при обстреле ВСУ Донецка и Горловки погиб один человек, пять пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Пять человек получили ранения, один погиб в среду в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще пять мирных жителей, в том числе двое детей, ранены сегодня в результате киевской агрессии", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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По его словам, одна женщина погибла при обстреле в Центрально-Городском районе Горловки, еще один мужчина получил ранения. В Калининском районе пострадали три человека, включая двух детей. В Кировском районе Донецка была ранена одна женщина.
Пушилин также сообщил, что в результате обстрела были повреждены 15 жилых строений.
Ранее о пострадавших в Горловке сообщал мэр города Иван Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоДенис Пушилин
 
 
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