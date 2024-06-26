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При украинском обстреле Горловки пострадали два ребенка - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:57 26.06.2024 (обновлено: 16:07 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/obstrel-1955619718.html
При украинском обстреле Горловки пострадали два ребенка
При украинском обстреле Горловки пострадали два ребенка - РИА Новости, 26.06.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали два ребенка
Двое детей пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:57
2024-06-26T16:07
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Двое детей пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее он сообщал, что мирный житель пострадал в этом же городе при обстреле со стороны ВСУ. "По уточненной информации, двое детей 2009 и 2014 годов рождения получили ранения в результате обстрела поселка Шахты имени Калинина со стороны украинских террористов", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил, что украинский обстрел повредил инфраструктуру шахты в этом районе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали два ребенка

Приходько: 2 ребенка пострадали в Горловке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела поселка шахты имени Калинина в Калининском районе Горловки. 26 июня 2024
Последствия обстрела поселка шахты имени Калинина в Калининском районе Горловки. 26 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела поселка шахты имени Калинина в Калининском районе Горловки. 26 июня 2024
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Двое детей пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее он сообщал, что мирный житель пострадал в этом же городе при обстреле со стороны ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"По уточненной информации, двое детей 2009 и 2014 годов рождения получили ранения в результате обстрела поселка Шахты имени Калинина со стороны украинских террористов", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщил, что украинский обстрел повредил инфраструктуру шахты в этом районе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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