https://ria.ru/20240626/obstrel-1955619718.html

При украинском обстреле Горловки пострадали два ребенка

При украинском обстреле Горловки пострадали два ребенка - РИА Новости, 26.06.2024

При украинском обстреле Горловки пострадали два ребенка

Двое детей пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:57

2024-06-26T15:57

2024-06-26T16:07

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Двое детей пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее он сообщал, что мирный житель пострадал в этом же городе при обстреле со стороны ВСУ. "По уточненной информации, двое детей 2009 и 2014 годов рождения получили ранения в результате обстрела поселка Шахты имени Калинина со стороны украинских террористов", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил, что украинский обстрел повредил инфраструктуру шахты в этом районе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия