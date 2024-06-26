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При украинском обстреле Горловки пострадали два ребенка
При украинском обстреле Горловки пострадали два ребенка - РИА Новости, 26.06.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали два ребенка
Двое детей пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:57
2024-06-26T15:57
2024-06-26T16:07
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Двое детей пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее он сообщал, что мирный житель пострадал в этом же городе при обстреле со стороны ВСУ. "По уточненной информации, двое детей 2009 и 2014 годов рождения получили ранения в результате обстрела поселка Шахты имени Калинина со стороны украинских террористов", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил, что украинский обстрел повредил инфраструктуру шахты в этом районе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали два ребенка
Приходько: 2 ребенка пострадали в Горловке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ