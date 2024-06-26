https://ria.ru/20240626/novitskiy-1955550956.html

Защита обжаловала домашний арест бизнесмена Новицкого

Защита обжаловала домашний арест бизнесмена Новицкого - РИА Новости, 26.06.2024

Защита обжаловала домашний арест бизнесмена Новицкого

Защита обжаловала постановление Тверского суда Москвы, отправившего под домашний арест бизнесмена Евгения Новицкого по делу о мошенничестве в особо крупном... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:32

2024-06-26T12:32

2024-06-26T12:32

происшествия

москва

фосагро

афк "система"

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защита обжаловала постановление Тверского суда Москвы, отправившего под домашний арест бизнесмена Евгения Новицкого по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства. На прошлой неделе Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест Новицкого, обвиняемого по 6 эпизодам мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, "Новицкий и иные лица разработали преступный план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, намеревались похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД", пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО "НПФ "Урал ФД", перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях". Из открытых источников известно, что Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С апреля 2019 года был первым заместителем гендиректора "Фосагро", однако после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".

https://ria.ru/20240626/musin-1955480201.html

https://ria.ru/20240624/khischenie-1954998737.html

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происшествия, москва, фосагро, афк "система"