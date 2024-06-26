https://ria.ru/20240626/novaya_kaledoniya-1955667341.html

МИД России призвал Францию обеспечить права активистов в Новой Каледонии

МИД России призвал Францию обеспечить права активистов в Новой Каледонии - РИА Новости, 26.06.2024

МИД России призвал Францию обеспечить права активистов в Новой Каледонии

МИД РФ призывает Париж обеспечить права и свободы активистов Новой Каледонии, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:05

2024-06-26T18:05

2024-06-26T18:05

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новая каледония

франция

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МИД РФ призывает Париж обеспечить права и свободы активистов Новой Каледонии, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. "После подавления многотысячных акций протеста жесткими силовыми методами, когда жертвами беспорядков стали и протестующие, и правоохранители, Париж перешел к новому этапу репрессивных мер. В конце прошлой недели были задержаны и помещены под стражу 11 известных активистов национально-освободительного движения Новой Каледонии, в том числе Кристиан Тен - лидер так называемой ячейки по координации полевых действий", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства. Официальный представитель МИД РФ отметила, что большинство задержанных, несмотря на протесты местных жителей, были этапированы в метрополию за 17 тысяч километров от собственного дома. Париж выдвигает против заключенных под стражу канаков целый ряд обвинений, включая планирование и подстрекательство к преступлениям в составе организованной группы, попытки убийства представителей сил правопорядка и другое, уточнила она. "Исходим из того, что нынешний общественно-политический кризис в Новой Каледонии является результатом незавершенности процесса ее деколонизации. Перекладывая ответственность за этот всплеск напряженности на коренной народ, отстаивающий законное право на национальное самоопределение, делая ставку на его силовое подавление, Франция ведет себя в худших традициях своей колониальной империи. Призываем французские власти обеспечить основные права и свободы политических активистов Новой Каледонии, а также всех жителей этого архипелага, страдающих от пренебрежительного отношения метрополии и действий французского правосудия, носящих явный отпечаток колониального прошлого", - добавила Захарова. Мирная демонстрация в Нумеа (административный центр Новой Каледонии) 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Девять человек погибли, сотни человек пострадали, в том числе десятки правоохранителей. Чрезвычайное положение продлилось с 13 по 27 мая. По предварительным подсчётам местной торговой палаты, ущерб от погромов превышает миллиард евро. Жители протестовали против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей. Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках визита заморской территории 23 мая дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум. Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.

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https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947323138.html

https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, новая каледония, франция, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)