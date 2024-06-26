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Запасы нефти в США неожиданно выросли
Запасы нефти в США неожиданно выросли - РИА Новости, 26.06.2024
Запасы нефти в США неожиданно выросли
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 июня, неожиданно увеличились - на 3,6 миллиона баррелей, или на... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:48
2024-06-26T17:48
2024-06-26T19:47
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 июня, неожиданно увеличились - на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 460,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, наоборот, ожидали снижения запасов на 3 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились до 33,9 миллиона баррелей с 34,1 миллиона.Запасы бензина в США увеличились на 2,7 миллиона баррелей (на 1,1%), до 233,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 0,4 миллиона баррелей (на 0,3%), до 121,3 миллиона баррелей, прогнозировалось снижение на 1,5 миллиона баррелей.
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экономика, цены на нефть, сша
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, США
Запасы нефти в США неожиданно выросли
Минэнерго США: коммерческие запасы нефти за неделю неожиданно выросли на 0,8%
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 июня, неожиданно увеличились - на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 460,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, наоборот, ожидали снижения запасов на 3 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились до 33,9 миллиона баррелей с 34,1 миллиона.
Запасы бензина в США увеличились на 2,7 миллиона баррелей (на 1,1%), до 233,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 0,4 миллиона баррелей (на 0,3%), до 121,3 миллиона баррелей, прогнозировалось снижение на 1,5 миллиона баррелей.