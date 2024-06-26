https://ria.ru/20240626/nebenzya-1955677370.html

Небензя оценил ущерб, нанесенный ВСУ школам и больницам

Небензя оценил ущерб, нанесенный ВСУ школам и больницам - РИА Новости, 26.06.2024

Небензя оценил ущерб, нанесенный ВСУ школам и больницам

Более тысячи медицинских и образовательных учреждений в России были уничтожены или повреждены ВСУ в 2023 году, заявил постоянный представитель РФ при ООН... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:39

2024-06-26T18:39

2024-06-26T18:43

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вооруженные силы украины

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василий небензя

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ООН, 26 июн - РИА Новости. Более тысячи медицинских и образовательных учреждений в России были уничтожены или повреждены ВСУ в 2023 году, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Только в 2023 году более тысячи медицинских и образовательных учреждений на территории России были уничтожены или повреждены ВСУ", - сообщил он на заседании Совета безопасности ООН, посвященном защите детей в период вооруженных конфликтов.По словам постпреда, ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечья 554 детям на территории РФ только за период с февраля 2022 года по апрель 2024 года.Он добавил, что Киев также несет ответственность за гибель 129 и нанесение увечий 503 детям на территории Донбасса за период 2014-2022 годов.

https://ria.ru/20240626/vsu-1955677197.html

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россия, вооруженные силы украины, киев, донбасс, василий небензя, в мире, оон