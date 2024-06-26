https://ria.ru/20240626/ndfl-1955515780.html

Как рассчитать НДФЛ онлайн: советы экспертов, изменения в 2025 году

Калькулятор НДФЛ: расчет налога онлайн в 2024 году

Как рассчитать НДФЛ онлайн: советы экспертов, изменения в 2025 году

НДФЛ - основной вид прямых налогов, который исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц. Как посчитать сумму налога за год, самостоятельный... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:03

2024-06-26T16:03

2024-06-26T17:19

россия

наталья мильчакова

антон силуанов

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

ндфл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955513003_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_17fa31dd7812c4617eebdeab5c943057.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. НДФЛ - основной вид прямых налогов, который исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц. Как посчитать сумму налога за год, самостоятельный расчет стоимости НДФЛ с помощью онлайн калькуляторов, подробно о ставках налога на доходы физических лиц в 2024 и 2025 годах, - в материале РИА Новости.Расчет налога НДФЛНалог на доходы физических лиц, в народе НДФЛ или подоходный налог, часто подвергается изменениям и вызывает большой интерес у граждан, так как это тот самый налог, который удерживается с каждого физического лица при получении практически любого дохода.Лина Залевская, руководитель бухгалтерского агентства "Финпотоки" и образовательного центра для "Бухгалтерский квартал", приводит примеры доходов, с которых нужно оплатить налог каждому гражданину:Есть такие доходы, которые не облагаются налогами. Они перечислены в Налоговом Кодексе ч.1, ст. 217:Калькулятор НДФЛДля упрощения расчетов можно использовать онлайн калькуляторы НДФЛ. Эти инструменты позволяют автоматически учитывать все необходимые данные, включая стандартные вычеты, налоговые льготы и другие факторы.Калькулятор для расчета НДФЛ в 2025 году (с учетом расширения действующей прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц):“Они позволяют быстро и точно рассчитать сумму налога, учитывая все возможные вычеты и льготы. Это особенно полезно для людей с нестандартными источниками дохода или тех, кто хочет оптимизировать свои налоговые выплаты”, - отмечает Виталий Китайчук, заместитель руководителя финансово-технологической компании ONLY BANK.- В большинстве случаев НДФЛ для уплаты в бюджет определяют налоговые агенты, т.е. организации, выплачивающие зарплату и иные налогооблагаемые доходы. Но некоторым лицам надо самостоятельно определять доход, заполнять и не позднее 30 апреля представлять декларацию по НДФЛ, - говорит Алена Талаш, основатель и управляющий партнер ГК “РосКо”.По словам эксперта, это необходимо, если:ИП и прочие лица, обеспечивающие себя работой, оказывая, например, услуги по договорам, также самостоятельно подсчитывают налог, заполняют и подают декларации, уплачивают НДФЛ в бюджет.- Онлайн калькуляторы НДФЛ предоставляют удобный интерфейс для быстрого и точного расчета налога. Они позволяют вводить все необходимые данные, включая доходы, вычеты и льготы, и мгновенно получают результат. Это особенно полезно для людей с множественными источниками дохода или тех, кто хочет оптимизировать свои налоговые выплаты, - считает Виталий Китайчук.Некоторые калькуляторы также предлагают дополнительные функции, такие как расчет налоговых вычетов и льгот, помощь в заполнении налоговой декларации и даже возможность подачи декларации онлайн.Как посчитать НДФЛЛина Залевская объясняет, что первое, что необходимо сделать, - определить налоговую базу. Это доход, который может быть как в денежной форме, так и в натуральной.“Например, гражданину подарили дом - это и есть доход в натуральной форме. Нужно обратиться в Росреестр и посмотреть его кадастровую стоимость - это и будет налоговой базой для расчета НДФЛ. Далее, когда определена налоговая база, из нее по определенной ставке в виде процента вычитается налог. Сумма, получившаяся процентом от дохода и есть НДФЛ, который нужно уплатить в бюджет. Налог на доходы физических лиц разнообразен, для разных видов доходов в законодательстве определены разные налоговые ставки, разный процент для удержания. Таким образом взять сумму всего полученного гражданином дохода и начислить на него НДФЛ будет ошибочно”, - говорит эксперт.Формула расчетаФормула расчета налога на доходы физических лиц, согласно статье 225 п. 1 Налогового Кодекса РФ (НК РФ), выглядит так:Сумма НДФЛ = Налоговая база × Налоговая ставка- Налоговой базой для уплаты НДФЛ, согласно ст.210 п.1 абз.1 НК РФ, является совокупность всех доходов налогоплательщика, полученных им в денежной форме, натуральной форме и в качестве материальной выгоды. Налоговую базу для каждого плательщика НДФЛ можно рассчитать по следующей формуле:Налоговая база для уплаты НДФЛ = ДД + ДН + ДМ,где:ДД = денежный доход, ДН = доход в натуральной форме и ДМ = доход, полученный в качестве материальной выгоды, - рассказывает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.По словам эксперта, если налогоплательщик получает по данному месту работы доходы только в денежной форме, то значения ДМ и ДН принимаются равными нулю, а налоговой базой для уплаты НДФЛ считается только доход налогоплательщика в денежной форме, например, заработная плата и премии (бонусы) от работодателя.Наталья Мильчакова отмечает, что при расчете нужно принимать во внимание, что налоговая база для конкретного налогоплательщика может быть уменьшена на сумму налоговых вычетов (стандартных, социальных, имущественных и т. д.). Например, это может быть вычет для родителя (а также приёмного родителя или опекуна) ребёнка в возрасте до 18 лет. Сумма такого вычета устанавливается законом, она фиксирована, и в 2024 году составляет 1400 руб. для каждого налогоплательщика, имеющего хотя бы одного несовершеннолетнего ребёнка (до 18 лет).“Причем с 2025 года начнет действовать норма: чем больше у родителя детей, тем больше сумма налогового вычета, то есть, если в семье налогоплательщика двое детей до 18 лет, то сумма вычета для него увеличится вдвое до 2800 руб., трое и более - до 6000 руб.”, - отмечает Наталья Мильчакова.Пример 1.Рассчитать сумму НДФЛ для налогоплательщика, заработная плата которого составляет 73 тыс. руб. (средняя зарплата по России в 2024 году), который не имеет льгот и вычетов, можно по формуле, указанной выше:Сумма НДФЛ = Налоговая база × Налоговая ставка.То есть НДФЛ для такого налогоплательщика будет равен:73000 руб. х 13% = 9490 руб.Пример 2.Если у налогоплательщика имеется один ребёнок, не достигший 18 лет, ему полагается вычет по НДФЛ. Тогда сумма НДФЛ для налогоплательщика с учётом вычета, составляющего в текущем году 1400 руб., будет равняться:(73000 руб. – 1400 руб.) х 13% = 9308 руб.Таким образом, налогоплательщик, имеющий несовершеннолетнего ребёнка, с учётом полагающегося ему вычета, уплатит НДФЛ на 182 руб. меньше, чем налогоплательщик в примере выше.Ставки НДФЛЛина Залевская уточняет, что ставка НДФЛ зависит:Для резидентов в 2024 году:Для нерезидентов:Нововведения в Налоговый кодекс РФ, которые должны вступить в силу с 1 января 2025 года, предполагают расширение действующей прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц.По словам Дениса Гришина, юриста Европейской юридической службы, на смену двум действующим ступеням (13% и 15%) придет пять:По словам юриста, сумма налога при применении дифференцированных налоговых ставок по прогрессивной шкале будет исчисляться в следующем порядке:- Таким образом видно, что повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. Например, при совокупном заработке налогоплательщика в размере 8 млн руб. в год до вычета НДФЛ работодатель как налоговый агент будет отчислять 13%, пока доход работника не достигнет 2,4 млн руб. с начала года, 15% с части дохода между 2,4 млн и 5 млн руб. (то есть с 2,6 млн) и 18% с части дохода выше 5 млн руб. (то есть с оставшихся 3 млн). В этом примере совокупный НДФЛ за год составит 1,24 млн руб. (против 1,1 млн при текущей системе), - рассказывает Денис Гришин.К доходам от дивидендов и депозитов прогрессивную шкалу применять не планируется - остаются привычные 13% и 15%. Но повышенная ставка будет применяться к доходам от 2,4 млн руб., а не от 5 млн, как сейчас.Такое же правило предлагают для продажи ценных бумаг. Льготный период непрерывного владения будет сохранен - 5 лет. Не нужно платить налог, если акции проданы позже. Но есть исключение. Если доход от сделок превысит 50 млн руб., НДФЛ придется платить по прогрессивной шкале.При продаже имущества такой же подход, как с акциями. Ставка 13% или 15% с разницы между ценой продажи и покупки. Повышенная ставка применяется с дохода выше 2,4 млн руб.“Министр финансов Антон Силуанов считает, что прогрессивная шкала снизит социальное неравенство и обеспечит регионам развитие. Ожидается, что в 2025 году бюджеты разных уровней получат от НДФЛ на 533 млрд руб. больше. Министр финансов отмечает, что изменения коснутся 3,2% работающего населения, которое зарабатывает больше 200 тысяч руб. в месяц. Остальные граждане продолжат платить налог по ставке 13%”, - говорит юрист.Отчетность по НДФЛОтчетность по НДФЛ включает в себя подачу налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а также уплату налога в установленные сроки. Налогоплательщики обязаны подавать декларацию до 30 апреля следующего года, а уплата налога должна быть произведена до 15 июля.Мнение экспертаПо мнению налоговых экспертов, важность правильного расчета НДФЛ и своевременной подачи отчетности сложно переоценить. Ошибки в расчетах могут привести к штрафам и дополнительным затратам. Поэтому рекомендуется использовать онлайн калькуляторы и обращаться за консультацией к профессиональным бухгалтерам.Алексей Петров, финансовый консультант, подчеркивает: "Несмотря на простоту базового расчета, существуют нюансы, которые могут значительно повлиять на итоговую сумму налога. Например, некоторые категории граждан имеют право на дополнительные налоговые вычеты, которые могут существенно снизить налоговое бремя".Алена Талаш советует пользоваться налоговыми вычетами:

https://ria.ru/20240608/nalogi-1951578390.html

https://ria.ru/20240607/nalogi-1951304974.html

https://ria.ru/20240607/siluanov-1951263332.html

https://ria.ru/20240607/nalog-1951258192.html

https://ria.ru/20240604/minfin-1950431535.html

https://ria.ru/20240306/nalog-1761452934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, наталья мильчакова, антон силуанов, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), ндфл