Как рассчитать НДФЛ онлайн: советы экспертов, изменения в 2025 году
© iStock.com / fizkesРассчет налога
© iStock.com / fizkes
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. НДФЛ - основной вид прямых налогов, который исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц. Как посчитать сумму налога за год, самостоятельный расчет стоимости НДФЛ с помощью онлайн калькуляторов, подробно о ставках налога на доходы физических лиц в 2024 и 2025 годах, - в материале РИА Новости.
Расчет налога НДФЛ
Налог на доходы физических лиц, в народе НДФЛ или подоходный налог, часто подвергается изменениям и вызывает большой интерес у граждан, так как это тот самый налог, который удерживается с каждого физического лица при получении практически любого дохода.
Лина Залевская, руководитель бухгалтерского агентства "Финпотоки" и образовательного центра для "Бухгалтерский квартал", приводит примеры доходов, с которых нужно оплатить налог каждому гражданину:
- заработная плата;
- если гражданин работал по договору и оказывал какие-то услуги, то с вознаграждения, выплаченного по договору ГПХ, нужно платить налог;
- с продажи квартиры, земли или авто;
- если сотрудник получил подарок на работе, его работодатель удержит НДФЛ и пополнит им бюджет;
- дивиденды.
Мобильное приложение "Налоги ФЛ"
Есть такие доходы, которые не облагаются налогами. Они перечислены в Налоговом Кодексе ч.1, ст. 217:
- денежные подарки;
- наследство;
- пенсии;
- гранты;
- стипендии;
- квартира, подаренная близкими родственниками.
Калькулятор НДФЛ
Для упрощения расчетов можно использовать онлайн калькуляторы НДФЛ. Эти инструменты позволяют автоматически учитывать все необходимые данные, включая стандартные вычеты, налоговые льготы и другие факторы.
Калькулятор для расчета НДФЛ в 2025 году (с учетом расширения действующей прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц):
“Они позволяют быстро и точно рассчитать сумму налога, учитывая все возможные вычеты и льготы. Это особенно полезно для людей с нестандартными источниками дохода или тех, кто хочет оптимизировать свои налоговые выплаты”, - отмечает Виталий Китайчук, заместитель руководителя финансово-технологической компании ONLY BANK.
- В большинстве случаев НДФЛ для уплаты в бюджет определяют налоговые агенты, т.е. организации, выплачивающие зарплату и иные налогооблагаемые доходы. Но некоторым лицам надо самостоятельно определять доход, заполнять и не позднее 30 апреля представлять декларацию по НДФЛ, - говорит Алена Талаш, основатель и управляющий партнер ГК “РосКо”.
По словам эксперта, это необходимо, если:
- получен доход от продажи имущества, которое было получено в собственность менее определенного срока - 3 и 5 лет;
- доход получен от источников за пределами России;
- налоговый агент не удержал с дохода НДФЛ;
- получен выигрыш в лотерею, или от других рискованных игр;
- с подарков, стоимость которых превышает определенную сумму (4000 руб.), и получены они не от близкого родственника.
ИП и прочие лица, обеспечивающие себя работой, оказывая, например, услуги по договорам, также самостоятельно подсчитывают налог, заполняют и подают декларации, уплачивают НДФЛ в бюджет.
- Онлайн калькуляторы НДФЛ предоставляют удобный интерфейс для быстрого и точного расчета налога. Они позволяют вводить все необходимые данные, включая доходы, вычеты и льготы, и мгновенно получают результат. Это особенно полезно для людей с множественными источниками дохода или тех, кто хочет оптимизировать свои налоговые выплаты, - считает Виталий Китайчук.
Некоторые калькуляторы также предлагают дополнительные функции, такие как расчет налоговых вычетов и льгот, помощь в заполнении налоговой декларации и даже возможность подачи декларации онлайн.
Как посчитать НДФЛ
© iStock.com / alexialexРассчет налога
© iStock.com / alexialex
Рассчет налога
Лина Залевская объясняет, что первое, что необходимо сделать, - определить налоговую базу. Это доход, который может быть как в денежной форме, так и в натуральной.
“Например, гражданину подарили дом - это и есть доход в натуральной форме. Нужно обратиться в Росреестр и посмотреть его кадастровую стоимость - это и будет налоговой базой для расчета НДФЛ. Далее, когда определена налоговая база, из нее по определенной ставке в виде процента вычитается налог. Сумма, получившаяся процентом от дохода и есть НДФЛ, который нужно уплатить в бюджет. Налог на доходы физических лиц разнообразен, для разных видов доходов в законодательстве определены разные налоговые ставки, разный процент для удержания. Таким образом взять сумму всего полученного гражданином дохода и начислить на него НДФЛ будет ошибочно”, - говорит эксперт.
Формула расчета
Формула расчета налога на доходы физических лиц, согласно статье 225 п. 1 Налогового Кодекса РФ (НК РФ), выглядит так:
Сумма НДФЛ = Налоговая база × Налоговая ставка
- Налоговой базой для уплаты НДФЛ, согласно ст.210 п.1 абз.1 НК РФ, является совокупность всех доходов налогоплательщика, полученных им в денежной форме, натуральной форме и в качестве материальной выгоды. Налоговую базу для каждого плательщика НДФЛ можно рассчитать по следующей формуле:
Налоговая база для уплаты НДФЛ = ДД + ДН + ДМ,
где:
ДД = денежный доход, ДН = доход в натуральной форме и ДМ = доход, полученный в качестве материальной выгоды, - рассказывает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
© iStock.com / MTStock StudioРассчет налога
© iStock.com / MTStock Studio
Рассчет налога
По словам эксперта, если налогоплательщик получает по данному месту работы доходы только в денежной форме, то значения ДМ и ДН принимаются равными нулю, а налоговой базой для уплаты НДФЛ считается только доход налогоплательщика в денежной форме, например, заработная плата и премии (бонусы) от работодателя.
Наталья Мильчакова отмечает, что при расчете нужно принимать во внимание, что налоговая база для конкретного налогоплательщика может быть уменьшена на сумму налоговых вычетов (стандартных, социальных, имущественных и т. д.). Например, это может быть вычет для родителя (а также приёмного родителя или опекуна) ребёнка в возрасте до 18 лет. Сумма такого вычета устанавливается законом, она фиксирована, и в 2024 году составляет 1400 руб. для каждого налогоплательщика, имеющего хотя бы одного несовершеннолетнего ребёнка (до 18 лет).
“Причем с 2025 года начнет действовать норма: чем больше у родителя детей, тем больше сумма налогового вычета, то есть, если в семье налогоплательщика двое детей до 18 лет, то сумма вычета для него увеличится вдвое до 2800 руб., трое и более - до 6000 руб.”, - отмечает Наталья Мильчакова.
Пример 1.
Рассчитать сумму НДФЛ для налогоплательщика, заработная плата которого составляет 73 тыс. руб. (средняя зарплата по России в 2024 году), который не имеет льгот и вычетов, можно по формуле, указанной выше:
Сумма НДФЛ = Налоговая база × Налоговая ставка.
То есть НДФЛ для такого налогоплательщика будет равен:
73000 руб. х 13% = 9490 руб.
Пример 2.
Если у налогоплательщика имеется один ребёнок, не достигший 18 лет, ему полагается вычет по НДФЛ. Тогда сумма НДФЛ для налогоплательщика с учётом вычета, составляющего в текущем году 1400 руб., будет равняться:
(73000 руб. – 1400 руб.) х 13% = 9308 руб.
Таким образом, налогоплательщик, имеющий несовершеннолетнего ребёнка, с учётом полагающегося ему вычета, уплатит НДФЛ на 182 руб. меньше, чем налогоплательщик в примере выше.
Ставки НДФЛ
Лина Залевская уточняет, что ставка НДФЛ зависит:
- от статуса человека: является ли гражданин налоговым резидентом России или нет;
- видов дохода;
- суммы годового дохода.
Для резидентов в 2024 году:
- 13% - стандартная ставка, которая удерживается с заработной платы, вознаграждений по договорам ГПХ, дивидендов и т.д. Все доходы, перечисленные в пункте 2.1 статьи 210 НК, если их сумма за год не более 5 млн руб.
- 15% + 650 тыс. руб. - все те же доходы, но с суммы, превышающей 5 млн. руб.
- 35% придется заплатить со стоимости выигрыша, с материальной выгоды, полученной, например, с беспроцентного займа и т.д. (ст. 214 НК РФ).
- 9% - ставка применима к дивидендам, полученным до 2015 года, а также за получение процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года.
Для нерезидентов:
- 30% - облагаются все доходы, если не предусмотрено иного, описанного ниже.
- 13% нужно удержать с дохода до 5 млн., если нерезидент работает по патенту, участник государственной программы по добровольному переселению соотечественников в Россию, член экипажей судов, плавающих под флагом РФ, беженец, удаленный сотрудник.
- 15% + 650 тыс. руб - те же доходы, что и при 13%, но свыше 5 млн. рублей.
- 5% заплатят нерезиденты России за дивиденды по акциям и долям международных холдинговых компаний;
- 15% нужно оплатить с дивидендов от российских организаций и также с доходов от операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) в виде выплат, не связанных с их выкупом, если решением о выпуске таких ЦФА предусмотрена выплата дохода в сумме, равной сумме дивидендов, полученных лицом, выпустившим такие ЦФА.
Нововведения в Налоговый кодекс РФ, которые должны вступить в силу с 1 января 2025 года, предполагают расширение действующей прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц.
По словам Дениса Гришина, юриста Европейской юридической службы, на смену двум действующим ступеням (13% и 15%) придет пять:
- 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
- 15% для части дохода в диапазоне 200-416,7 тыс. руб. в месяц (2,4-5 млн руб. в год);
- 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс.-1,67 млн руб. в месяц (5-20 млн руб. в год);
- 20% для части дохода в диапазоне 1,67-4,17 млн в месяц (20-50 млн руб. в год);
- 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).
По словам юриста, сумма налога при применении дифференцированных налоговых ставок по прогрессивной шкале будет исчисляться в следующем порядке:
- 1.если сумма дохода равна 2,4 миллиона рублей или менее 2,4 миллиона рублей, то сумма налога будет исчисляться как соответствующая налоговой ставке 13%;
- 2.если сумма дохода превышает 2,4 миллиона рублей и составляет не более 5 миллионов рублей, то сумма налога будет исчисляться как 312 тысяч рублей плюс 15% от суммы доходов, превышающей 2,4 миллиона рублей;
- 3.если сумма дохода превышает 5 миллионов рублей и составляет не более 20 миллионов рублей, то сумма налога будет исчисляться как 702 тысячи рублей плюс 18% от суммы доходов, превышающей 5 миллионов рублей;
- 4.если сумма дохода превышает 20 миллионов рублей и составляет не более 50 миллионов рублей, то сумма налога будет исчисляться как 3 миллиона 402 тысячи рублей плюс 20% от суммы доходов, превышающей 20 миллионов рублей;
- 5.если сумма дохода превышает 50 миллионов рублей, то сумма налога будет исчисляться как 9 миллионов 402 тысячи рублей плюс 22% от суммы доходов, превышающей 50 миллионов рублей.
- Таким образом видно, что повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. Например, при совокупном заработке налогоплательщика в размере 8 млн руб. в год до вычета НДФЛ работодатель как налоговый агент будет отчислять 13%, пока доход работника не достигнет 2,4 млн руб. с начала года, 15% с части дохода между 2,4 млн и 5 млн руб. (то есть с 2,6 млн) и 18% с части дохода выше 5 млн руб. (то есть с оставшихся 3 млн). В этом примере совокупный НДФЛ за год составит 1,24 млн руб. (против 1,1 млн при текущей системе), - рассказывает Денис Гришин.
К доходам от дивидендов и депозитов прогрессивную шкалу применять не планируется - остаются привычные 13% и 15%. Но повышенная ставка будет применяться к доходам от 2,4 млн руб., а не от 5 млн, как сейчас.
Такое же правило предлагают для продажи ценных бумаг. Льготный период непрерывного владения будет сохранен - 5 лет. Не нужно платить налог, если акции проданы позже. Но есть исключение. Если доход от сделок превысит 50 млн руб., НДФЛ придется платить по прогрессивной шкале.
При продаже имущества такой же подход, как с акциями. Ставка 13% или 15% с разницы между ценой продажи и покупки. Повышенная ставка применяется с дохода выше 2,4 млн руб.
“Министр финансов Антон Силуанов считает, что прогрессивная шкала снизит социальное неравенство и обеспечит регионам развитие. Ожидается, что в 2025 году бюджеты разных уровней получат от НДФЛ на 533 млрд руб. больше. Министр финансов отмечает, что изменения коснутся 3,2% работающего населения, которое зарабатывает больше 200 тысяч руб. в месяц. Остальные граждане продолжат платить налог по ставке 13%”, - говорит юрист.
Отчетность по НДФЛ
Отчетность по НДФЛ включает в себя подачу налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а также уплату налога в установленные сроки. Налогоплательщики обязаны подавать декларацию до 30 апреля следующего года, а уплата налога должна быть произведена до 15 июля.
Мнение эксперта
По мнению налоговых экспертов, важность правильного расчета НДФЛ и своевременной подачи отчетности сложно переоценить. Ошибки в расчетах могут привести к штрафам и дополнительным затратам. Поэтому рекомендуется использовать онлайн калькуляторы и обращаться за консультацией к профессиональным бухгалтерам.
Алексей Петров, финансовый консультант, подчеркивает: "Несмотря на простоту базового расчета, существуют нюансы, которые могут значительно повлиять на итоговую сумму налога. Например, некоторые категории граждан имеют право на дополнительные налоговые вычеты, которые могут существенно снизить налоговое бремя".
Алена Талаш советует пользоваться налоговыми вычетами:
- стандартными налоговыми вычетами могут воспользоваться родители и некоторые льготники (ст. 218 НК РФ);
- социальными налоговыми вычетами могут воспользоваться граждане, которые потратились на медицинские, образовательные услуги, на фитнес, дополнительную пенсию и иные цели – как для себя, так и для родственников (ст. 219 НК РФ)
- инвестиционными налоговыми вычетами можно уменьшить налоговую базу, если гражданин имеет ценные бумаги, обращающиеся на российской бирже (ст. 219.1 НК РФ).
- При покупке жилья, земель, при продаже некоторого имущества можно применить имущественный налоговый вычет (ст. 220 НК РФ). ИП, которые оказывают услуги по гражданским договорам, получают вознаграждения как авторы, могут уменьшить свои доходы на профессиональные вычеты (ст. 221 НК РФ). Есть еще две группы налоговых вычетов для налогоплательщиков, которые работают с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (ст. 220.1 НК РФ), участвуют в инвестиционных товариществах (ст. 220.2 НК РФ), - говорит эксперт.