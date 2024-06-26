https://ria.ru/20240626/nato-1955627473.html

Санду поблагодарила НАТО за поддержку в обеспечении безопасности Молдавии

Санду поблагодарила НАТО за поддержку в обеспечении безопасности Молдавии - РИА Новости, 26.06.2024

Санду поблагодарила НАТО за поддержку в обеспечении безопасности Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выразила признательность блоку НАТО за поддержку в обеспечении безопасности, сообщает в среду пресс-служба главы республики. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:17

2024-06-26T16:17

2024-06-26T16:17

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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила признательность блоку НАТО за поддержку в обеспечении безопасности, сообщает в среду пресс-служба главы республики. В среду НАТО утвердила премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года. К исполнению своих новых обязанностей он приступит в октябре. "Санду поздравила господина Рютте с избранием на пост генсекретаря НАТО. В своем послании глава республики подчеркнула значимость партнерства между Молдавией и НАТО и выразила признательность за поддержку и сотрудничество, направленные на обеспечение безопасности и стабильности в регионе", - говорится в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы молдавского президента. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949108336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, майя санду, нато