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Санду поблагодарила НАТО за поддержку в обеспечении безопасности Молдавии - РИА Новости, 26.06.2024
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16:17 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/nato-1955627473.html
Санду поблагодарила НАТО за поддержку в обеспечении безопасности Молдавии
Санду поблагодарила НАТО за поддержку в обеспечении безопасности Молдавии - РИА Новости, 26.06.2024
Санду поблагодарила НАТО за поддержку в обеспечении безопасности Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду выразила признательность блоку НАТО за поддержку в обеспечении безопасности, сообщает в среду пресс-служба главы республики. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:17
2024-06-26T16:17
в мире
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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила признательность блоку НАТО за поддержку в обеспечении безопасности, сообщает в среду пресс-служба главы республики. В среду НАТО утвердила премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года. К исполнению своих новых обязанностей он приступит в октябре. "Санду поздравила господина Рютте с избранием на пост генсекретаря НАТО. В своем послании глава республики подчеркнула значимость партнерства между Молдавией и НАТО и выразила признательность за поддержку и сотрудничество, направленные на обеспечение безопасности и стабильности в регионе", - говорится в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы молдавского президента. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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в мире, молдавия, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Майя Санду, НАТО
Санду поблагодарила НАТО за поддержку в обеспечении безопасности Молдавии

Санду выразила признательность НАТО за поддержку в обеспечении безопасности

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила признательность блоку НАТО за поддержку в обеспечении безопасности, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
В среду НАТО утвердила премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года. К исполнению своих новых обязанностей он приступит в октябре.
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"Санду поздравила господина Рютте с избранием на пост генсекретаря НАТО. В своем послании глава республики подчеркнула значимость партнерства между Молдавией и НАТО и выразила признательность за поддержку и сотрудничество, направленные на обеспечение безопасности и стабильности в регионе", - говорится в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы молдавского президента.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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