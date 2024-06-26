Санду поблагодарила НАТО за поддержку в обеспечении безопасности Молдавии
Санду выразила признательность НАТО за поддержку в обеспечении безопасности
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила признательность блоку НАТО за поддержку в обеспечении безопасности, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
В среду НАТО утвердила премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года. К исполнению своих новых обязанностей он приступит в октябре.
"Санду поздравила господина Рютте с избранием на пост генсекретаря НАТО. В своем послании глава республики подчеркнула значимость партнерства между Молдавией и НАТО и выразила признательность за поддержку и сотрудничество, направленные на обеспечение безопасности и стабильности в регионе", - говорится в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы молдавского президента.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.