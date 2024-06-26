Рейтинг@Mail.ru
В Томской области проверят обстоятельства нападения на бригаду "скорой" - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/napadenie-1955487467.html
В Томской области проверят обстоятельства нападения на бригаду "скорой"
В Томской области проверят обстоятельства нападения на бригаду "скорой" - РИА Новости, 26.06.2024
В Томской области проверят обстоятельства нападения на бригаду "скорой"
Следователи СК в Томской области организовали проверку после нападения на сотрудников скорой медицинской помощи, которые прибыли на вызов к употреблявшим... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T07:45
2024-06-26T07:45
происшествия
томская область
верхнекетский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744304965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2049d732d09111fcd8582e293cfe3cd3.jpg
НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Следователи СК в Томской области организовали проверку после нападения на сотрудников скорой медицинской помощи, которые прибыли на вызов к употреблявшим спиртное, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале. "Проводится проверка по размещенной в сети интернет информации о том, что в ночь с 15 на 16 июня 2024 года в поселке Степановка Верхнекетского района Томской области двое мужчин и женщина напали на фельдшера и водителя скорой медицинской помощи, прибывших по вызову", - говорится в сообщении. Следователи Колпашевского межрайонного следственного отдела устанавливают все обстоятельства произошедшего. В своем Telegram-канале глава облдепздрава Томской области Роберт Фидаров сообщил, что в поселке Степановка было совершено нападение на женщину фельдшера Степановской участковой больницы и водителя скорой. "В ночь на 16 июня они выехали на вызов, который оказался ложным. По факту двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки, и медицинская помощь им была не нужна. После того, как стало ясно, что вызов ложный, медики подверглись нападению, в ходе которого получили легкие травмы, ссадины и ушибы", - сообщил он. Уже на следующий день сотрудники скорой помощи продолжили работу, добавил Фидаров.
https://ria.ru/20240515/proekt-1946269506.html
https://ria.ru/20240212/kolesa-1926782495.html
томская область
верхнекетский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744304965_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d337125302a8068f4a7438b82ee92772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томская область, верхнекетский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Томская область, Верхнекетский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Томской области проверят обстоятельства нападения на бригаду "скорой"

СК начал проверку после нападения на сотрудников скорой помощи в Томской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Машины скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Следователи СК в Томской области организовали проверку после нападения на сотрудников скорой медицинской помощи, которые прибыли на вызов к употреблявшим спиртное, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале.
"Проводится проверка по размещенной в сети интернет информации о том, что в ночь с 15 на 16 июня 2024 года в поселке Степановка Верхнекетского района Томской области двое мужчин и женщина напали на фельдшера и водителя скорой медицинской помощи, прибывших по вызову", - говорится в сообщении.
Машина скорой помощи на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
В Госдуме предложили ужесточить наказания за нападения на скорую помощь
15 мая, 20:33
Следователи Колпашевского межрайонного следственного отдела устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В своем Telegram-канале глава облдепздрава Томской области Роберт Фидаров сообщил, что в поселке Степановка было совершено нападение на женщину фельдшера Степановской участковой больницы и водителя скорой.
"В ночь на 16 июня они выехали на вызов, который оказался ложным. По факту двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки, и медицинская помощь им была не нужна. После того, как стало ясно, что вызов ложный, медики подверглись нападению, в ходе которого получили легкие травмы, ссадины и ушибы", - сообщил он. Уже на следующий день сотрудники скорой помощи продолжили работу, добавил Фидаров.
Мужчина препятствовал проезду скорой помощи в Шарыпово Красноярского края
В Красноярском крае пьяный водитель порезал колеса скорой
12 февраля, 09:36
 
ПроисшествияТомская областьВерхнекетский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала