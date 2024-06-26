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В Томской области проверят обстоятельства нападения на бригаду "скорой"
В Томской области проверят обстоятельства нападения на бригаду "скорой" - РИА Новости, 26.06.2024
В Томской области проверят обстоятельства нападения на бригаду "скорой"
Следователи СК в Томской области организовали проверку после нападения на сотрудников скорой медицинской помощи, которые прибыли на вызов к употреблявшим... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T07:45
2024-06-26T07:45
2024-06-26T07:45
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НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Следователи СК в Томской области организовали проверку после нападения на сотрудников скорой медицинской помощи, которые прибыли на вызов к употреблявшим спиртное, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале. "Проводится проверка по размещенной в сети интернет информации о том, что в ночь с 15 на 16 июня 2024 года в поселке Степановка Верхнекетского района Томской области двое мужчин и женщина напали на фельдшера и водителя скорой медицинской помощи, прибывших по вызову", - говорится в сообщении. Следователи Колпашевского межрайонного следственного отдела устанавливают все обстоятельства произошедшего. В своем Telegram-канале глава облдепздрава Томской области Роберт Фидаров сообщил, что в поселке Степановка было совершено нападение на женщину фельдшера Степановской участковой больницы и водителя скорой. "В ночь на 16 июня они выехали на вызов, который оказался ложным. По факту двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки, и медицинская помощь им была не нужна. После того, как стало ясно, что вызов ложный, медики подверглись нападению, в ходе которого получили легкие травмы, ссадины и ушибы", - сообщил он. Уже на следующий день сотрудники скорой помощи продолжили работу, добавил Фидаров.
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происшествия, томская область, верхнекетский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Томская область, Верхнекетский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Томской области проверят обстоятельства нападения на бригаду "скорой"
СК начал проверку после нападения на сотрудников скорой помощи в Томской области