https://ria.ru/20240626/muzhchina-1955617806.html
Источник: в Москве мужчина, загоравший на детской площадке, избил женщину
Источник: в Москве мужчина, загоравший на детской площадке, избил женщину - РИА Новости, 26.06.2024
Источник: в Москве мужчина, загоравший на детской площадке, избил женщину
В Москве мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке, избил женщину за высказанное в этой связи замечание, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:48
2024-06-26T15:48
2024-06-26T17:01
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Москве мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке, избил женщину за высказанное в этой связи замечание, сообщил РИА Новости источник."Двое мужчин загорали в трусах на детской площадке на юге Москвы. Когда женщина сделала замечание по поводу внешнего вида, на нее набросился с кулаками один из мужчин", — заявил собеседник агентства.В пресс-службе столичного главка МВД России рассказали РИА Новости, что получили сообщение о противоправных действиях москвича на детской площадке на Криворожской улице.Заявительница утверждает, что в ответ на комментарий мужчина нанес ей телесные повреждения, проводится проверка.
https://ria.ru/20240610/zhenschina-1952073947.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Источник: в Москве мужчина, загоравший на детской площадке, избил женщину
Москвич, загоравший в трусах на детской площадке, избил женщину за замечание
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Москве мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке, избил женщину за высказанное в этой связи замечание, сообщил РИА Новости источник.
"Двое мужчин загорали в трусах на детской площадке на юге Москвы. Когда женщина сделала замечание по поводу внешнего вида, на нее набросился с кулаками один из мужчин", — заявил собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МВД России рассказали РИА Новости, что получили сообщение о противоправных действиях москвича на детской площадке на Криворожской улице.
Заявительница утверждает, что в ответ на комментарий мужчина нанес ей телесные повреждения, проводится проверка.