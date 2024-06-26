Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Москве мужчина, загоравший на детской площадке, избил женщину - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 26.06.2024 (обновлено: 17:01 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/muzhchina-1955617806.html
Источник: в Москве мужчина, загоравший на детской площадке, избил женщину
Источник: в Москве мужчина, загоравший на детской площадке, избил женщину - РИА Новости, 26.06.2024
Источник: в Москве мужчина, загоравший на детской площадке, избил женщину
В Москве мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке, избил женщину за высказанное в этой связи замечание, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:48
2024-06-26T17:01
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Москве мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке, избил женщину за высказанное в этой связи замечание, сообщил РИА Новости источник."Двое мужчин загорали в трусах на детской площадке на юге Москвы. Когда женщина сделала замечание по поводу внешнего вида, на нее набросился с кулаками один из мужчин", — заявил собеседник агентства.В пресс-службе столичного главка МВД России рассказали РИА Новости, что получили сообщение о противоправных действиях москвича на детской площадке на Криворожской улице.Заявительница утверждает, что в ответ на комментарий мужчина нанес ей телесные повреждения, проводится проверка.
https://ria.ru/20240610/zhenschina-1952073947.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Источник: в Москве мужчина, загоравший на детской площадке, избил женщину

Москвич, загоравший в трусах на детской площадке, избил женщину за замечание

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Москве мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке, избил женщину за высказанное в этой связи замечание, сообщил РИА Новости источник.
"Двое мужчин загорали в трусах на детской площадке на юге Москвы. Когда женщина сделала замечание по поводу внешнего вида, на нее набросился с кулаками один из мужчин", — заявил собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МВД России рассказали РИА Новости, что получили сообщение о противоправных действиях москвича на детской площадке на Криворожской улице.
Заявительница утверждает, что в ответ на комментарий мужчина нанес ей телесные повреждения, проводится проверка.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
В Москве прохожий избил беременную женщину после замечания
10 июня, 22:59
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала