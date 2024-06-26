https://ria.ru/20240626/muzhchina-1955617806.html

Источник: в Москве мужчина, загоравший на детской площадке, избил женщину

Источник: в Москве мужчина, загоравший на детской площадке, избил женщину - РИА Новости, 26.06.2024

Источник: в Москве мужчина, загоравший на детской площадке, избил женщину

В Москве мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке, избил женщину за высказанное в этой связи замечание, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:48

2024-06-26T15:48

2024-06-26T17:01

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Москве мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке, избил женщину за высказанное в этой связи замечание, сообщил РИА Новости источник."Двое мужчин загорали в трусах на детской площадке на юге Москвы. Когда женщина сделала замечание по поводу внешнего вида, на нее набросился с кулаками один из мужчин", — заявил собеседник агентства.В пресс-службе столичного главка МВД России рассказали РИА Новости, что получили сообщение о противоправных действиях москвича на детской площадке на Криворожской улице.Заявительница утверждает, что в ответ на комментарий мужчина нанес ей телесные повреждения, проводится проверка.

https://ria.ru/20240610/zhenschina-1952073947.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва