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В Магадане планируют следить за чистотой при помощи квадрокоптеров - РИА Новости, 26.06.2024
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10:12 26.06.2024 (обновлено: 12:36 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/musor-1955510437.html
В Магадане планируют следить за чистотой при помощи квадрокоптеров
В Магадане планируют следить за чистотой при помощи квадрокоптеров - РИА Новости, 26.06.2024
В Магадане планируют следить за чистотой при помощи квадрокоптеров
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании с коммунальщиками в среду дал поручение очистить Магадан от мусора, а для мониторинга за ситуацией... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:12
2024-06-26T12:36
жкх
магадан
магаданская область
сергей носов
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МАГАДАН, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании с коммунальщиками в среду дал поручение очистить Магадан от мусора, а для мониторинга за ситуацией предложил использовать квадрокоптеры, сообщает правительство региона. "На совещании отметили, что управляющие компании могут использовать беспилотники, чтобы оценить масштабы работ на участках своей ответственности, при необходимости власти готовы оказать помощь для мониторинга чистоты в городе", - говорится в сообщении. В региональном правительстве уточнили, что в Магадане начались масштабные преобразования в рамках мастер-плана и власти намерены следить за тем, чтобы в столице региона при этом было чисто.
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жкх, магадан, магаданская область, сергей носов
ЖКХ, Магадан, Магаданская область, Сергей Носов
В Магадане планируют следить за чистотой при помощи квадрокоптеров

Магаданский губернатор Носов поручил очистить город от мусора

© iStock.com / Pro-syanovВид на Магадан
Вид на Магадан - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© iStock.com / Pro-syanov
Вид на Магадан. Архивное фото
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МАГАДАН, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании с коммунальщиками в среду дал поручение очистить Магадан от мусора, а для мониторинга за ситуацией предложил использовать квадрокоптеры, сообщает правительство региона.
«
"На совещании отметили, что управляющие компании могут использовать беспилотники, чтобы оценить масштабы работ на участках своей ответственности, при необходимости власти готовы оказать помощь для мониторинга чистоты в городе", - говорится в сообщении.
В региональном правительстве уточнили, что в Магадане начались масштабные преобразования в рамках мастер-плана и власти намерены следить за тем, чтобы в столице региона при этом было чисто.
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ЖКХМагаданМагаданская областьСергей Носов
 
 
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