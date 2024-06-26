https://ria.ru/20240626/musor-1955510437.html

В Магадане планируют следить за чистотой при помощи квадрокоптеров

В Магадане планируют следить за чистотой при помощи квадрокоптеров - РИА Новости, 26.06.2024

В Магадане планируют следить за чистотой при помощи квадрокоптеров

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании с коммунальщиками в среду дал поручение очистить Магадан от мусора, а для мониторинга за ситуацией... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:12

2024-06-26T10:12

2024-06-26T12:36

жкх

магадан

магаданская область

сергей носов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955551728_0:107:2108:1293_1920x0_80_0_0_26b61d316960a8a18f189e8b4ac0ddce.jpg

МАГАДАН, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании с коммунальщиками в среду дал поручение очистить Магадан от мусора, а для мониторинга за ситуацией предложил использовать квадрокоптеры, сообщает правительство региона. "На совещании отметили, что управляющие компании могут использовать беспилотники, чтобы оценить масштабы работ на участках своей ответственности, при необходимости власти готовы оказать помощь для мониторинга чистоты в городе", - говорится в сообщении. В региональном правительстве уточнили, что в Магадане начались масштабные преобразования в рамках мастер-плана и власти намерены следить за тем, чтобы в столице региона при этом было чисто.

https://ria.ru/20240430/gusi-1943116652.html

магадан

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, магадан, магаданская область, сергей носов