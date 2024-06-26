Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 26.06.2024 (обновлено: 13:12 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/mus-1955562352.html
В Кремле назвали ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными
В Кремле назвали ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными - РИА Новости, 26.06.2024
В Кремле назвали ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными
Москва считает абсурдными ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:02
2024-06-26T13:12
россия
сергей шойгу
валерий герасимов
международный уголовный суд
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947347311_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_d8714270e16244818d2f2cb710d1fbbf.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва считает абсурдными ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, как и предыдущие в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Более того, мы их (ордера) считаем достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства, нашего детского омбудсмена", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к выданным ордерам. Он подчеркнул, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и выданные им ордера.Ранее на этой неделе досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" Шойгу и Герасимова.
https://ria.ru/20240625/mus-1955338902.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947347311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc5cd1e9d23dfbad6c62aa750252046f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей шойгу, валерий герасимов, международный уголовный суд, в мире, дмитрий песков
Россия, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Международный уголовный суд, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле назвали ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными

Песков назвал ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными, как и прошлые

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва считает абсурдными ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, как и предыдущие в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Более того, мы их (ордера) считаем достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства, нашего детского омбудсмена", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к выданным ордерам. Он подчеркнул, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и выданные им ордера.
Ранее на этой неделе досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" Шойгу и Герасимова.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Совбезе назвали решение палаты МУС в отношении Шойгу ничтожным
Вчера, 14:28
 
РоссияСергей ШойгуВалерий ГерасимовМеждународный уголовный судВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала