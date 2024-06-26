https://ria.ru/20240626/mus-1955562352.html

В Кремле назвали ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными

В Кремле назвали ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными - РИА Новости, 26.06.2024

В Кремле назвали ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными

Москва считает абсурдными ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:02

2024-06-26T13:02

2024-06-26T13:12

россия

сергей шойгу

валерий герасимов

международный уголовный суд

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва считает абсурдными ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, как и предыдущие в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Более того, мы их (ордера) считаем достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства, нашего детского омбудсмена", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к выданным ордерам. Он подчеркнул, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и выданные им ордера.Ранее на этой неделе досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" Шойгу и Герасимова.

https://ria.ru/20240625/mus-1955338902.html

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Кирилл Волков

россия, сергей шойгу, валерий герасимов, международный уголовный суд, в мире, дмитрий песков