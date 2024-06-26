https://ria.ru/20240626/mus-1955562352.html
В Кремле назвали ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными
В Кремле назвали ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными - РИА Новости, 26.06.2024
В Кремле назвали ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными
Москва считает абсурдными ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:02
2024-06-26T13:02
2024-06-26T13:12
россия
сергей шойгу
валерий герасимов
международный уголовный суд
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва считает абсурдными ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, как и предыдущие в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Более того, мы их (ордера) считаем достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства, нашего детского омбудсмена", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к выданным ордерам. Он подчеркнул, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и выданные им ордера.Ранее на этой неделе досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" Шойгу и Герасимова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей шойгу, валерий герасимов, международный уголовный суд, в мире, дмитрий песков
Россия, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Международный уголовный суд, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле назвали ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными
Песков назвал ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными, как и прошлые
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва считает абсурдными ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, как и предыдущие в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Более того, мы их (ордера) считаем достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства, нашего детского омбудсмена", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к выданным ордерам. Он подчеркнул, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и выданные им ордера.
Ранее на этой неделе досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" Шойгу и Герасимова.