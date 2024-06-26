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На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 26.06.2024
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20:09 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/most-1955694346.html
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 26.06.2024
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:09
2024-06-26T20:09
безопасность
крымский мост
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. О перекрытии движения было объявлено в 19.49 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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безопасность, крымский мост
Безопасность, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение транспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
О перекрытии движения было объявлено в 19.49 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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БезопасностьКрымский мост
 
 
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