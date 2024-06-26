https://ria.ru/20240626/most-1955694346.html
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 26.06.2024
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:09
2024-06-26T20:09
2024-06-26T20:09
безопасность
крымский мост
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. О перекрытии движения было объявлено в 19.49 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, крымский мост
Безопасность, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта