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На юге Москвы начали работы по реабилитации Изютинского пруда - РИА Новости, 26.06.2024
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10:18 26.06.2024 (обновлено: 11:22 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/moskva-1955510130.html
На юге Москвы начали работы по реабилитации Изютинского пруда
На юге Москвы начали работы по реабилитации Изютинского пруда - РИА Новости, 26.06.2024
На юге Москвы начали работы по реабилитации Изютинского пруда
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Изютинского пруда, расположенного на Черноморском бульваре на юге столицы,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:18
2024-06-26T11:22
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Изютинского пруда, расположенного на Черноморском бульваре на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдается эрозия береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью 0,3 гектара очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зону биоплато. "На первом этапе извлечем иловые отложения, общийо бъем которых оценивается в почти 2 тысячи кубометров, что позволит увеличить максимальную глубину до 2,5 метра. Затем обновим 276 метров разрушенных участков береговой полосы, ее оформление выполним с помощью отсыпки гранитного щебня по существующему естественному откосу. Предусмотрена укладка цилиндрических габионных конструкций", - отметил Бирюков. На финальном этапе будет обустроена зона биоплато площадью 359 квадратных метров, в нее высадят более 6 тысяч водных растений разных видов, которые станут естественными фильтрами водоема и позволят минимизировать зарастание. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
https://ria.ru/20240622/prud-1954722354.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На юге Москвы начали работы по реабилитации Изютинского пруда

Бирюков: специалисты приступили к реабилитации Изютинского пруда на юге Москвы

© Elena Solovieva/YouTubeИзютинский пруд
Изютинский пруд
© Elena Solovieva/YouTube
Изютинский пруд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Изютинского пруда, расположенного на Черноморском бульваре на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдается эрозия береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью 0,3 гектара очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зону биоплато.
"На первом этапе извлечем иловые отложения, общийо бъем которых оценивается в почти 2 тысячи кубометров, что позволит увеличить максимальную глубину до 2,5 метра. Затем обновим 276 метров разрушенных участков береговой полосы, ее оформление выполним с помощью отсыпки гранитного щебня по существующему естественному откосу. Предусмотрена укладка цилиндрических габионных конструкций", - отметил Бирюков.
На финальном этапе будет обустроена зона биоплато площадью 359 квадратных метров, в нее высадят более 6 тысяч водных растений разных видов, которые станут естественными фильтрами водоема и позволят минимизировать зарастание.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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