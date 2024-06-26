https://ria.ru/20240626/moskva-1955510130.html

На юге Москвы начали работы по реабилитации Изютинского пруда

На юге Москвы начали работы по реабилитации Изютинского пруда - РИА Новости, 26.06.2024

На юге Москвы начали работы по реабилитации Изютинского пруда

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Изютинского пруда, расположенного на Черноморском бульваре на юге столицы,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:18

2024-06-26T10:18

2024-06-26T11:22

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Изютинского пруда, расположенного на Черноморском бульваре на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдается эрозия береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью 0,3 гектара очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зону биоплато. "На первом этапе извлечем иловые отложения, общийо бъем которых оценивается в почти 2 тысячи кубометров, что позволит увеличить максимальную глубину до 2,5 метра. Затем обновим 276 метров разрушенных участков береговой полосы, ее оформление выполним с помощью отсыпки гранитного щебня по существующему естественному откосу. Предусмотрена укладка цилиндрических габионных конструкций", - отметил Бирюков. На финальном этапе будет обустроена зона биоплато площадью 359 квадратных метров, в нее высадят более 6 тысяч водных растений разных видов, которые станут естественными фильтрами водоема и позволят минимизировать зарастание. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

https://ria.ru/20240622/prud-1954722354.html

https://ria.ru/20240418/moskva-1940749255.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков