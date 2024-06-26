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Судимость мешает социализации человека, заявила Москалькова - РИА Новости, 26.06.2024
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16:54 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/moskalkova-1955642007.html
Судимость мешает социализации человека, заявила Москалькова
Судимость мешает социализации человека, заявила Москалькова - РИА Новости, 26.06.2024
Судимость мешает социализации человека, заявила Москалькова
Вопрос уголовных проступков остается актуальным, судимость за них является препятствием для социализации человека, получения кредита, выстраивания личной жизни... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:54
2024-06-26T16:54
общество
россия
татьяна москалькова
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Вопрос уголовных проступков остается актуальным, судимость за них является препятствием для социализации человека, получения кредита, выстраивания личной жизни и трудоустройства, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Я считаю, что по-прежнему остается актуальным вопрос уголовного проступка. Несмотря на то, что вернули этот законопроект в Верховный суд по формальным признакам буквально на днях, тема очень актуальна. За малочисленные преступления человек должен нести наказание, но в картотеке у него не должна над ним висеть судимость", - сказала Москалькова на сессии "Криминализация и декриминализация – с позиций обеспечения прав человека" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Она отметила, что такая судимость является препятствием для социализации человека, получения кредита, выстраивания личной жизни, трудоустройства и многих других проблем. "Это препятствует нормальному человеку и обозляет его против государства и общества", - добавила федеральный омбудсмен. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240626/zakony-1955630091.html
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общество, россия, татьяна москалькова, петербургский международный юридический форум
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Петербургский международный юридический форум
Судимость мешает социализации человека, заявила Москалькова

Москалькова: судимость является препятствием для социализации человека

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Вопрос уголовных проступков остается актуальным, судимость за них является препятствием для социализации человека, получения кредита, выстраивания личной жизни и трудоустройства, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я считаю, что по-прежнему остается актуальным вопрос уголовного проступка. Несмотря на то, что вернули этот законопроект в Верховный суд по формальным признакам буквально на днях, тема очень актуальна. За малочисленные преступления человек должен нести наказание, но в картотеке у него не должна над ним висеть судимость", - сказала Москалькова на сессии "Криминализация и декриминализация – с позиций обеспечения прав человека" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Она отметила, что такая судимость является препятствием для социализации человека, получения кредита, выстраивания личной жизни, трудоустройства и многих других проблем.
"Это препятствует нормальному человеку и обозляет его против государства и общества", - добавила федеральный омбудсмен.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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