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Мосбиржа может ввести аккредитацию организаторов IPO - РИА Новости, 26.06.2024
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18:04 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/mosbirzha-1955667050.html
Мосбиржа может ввести аккредитацию организаторов IPO
Мосбиржа может ввести аккредитацию организаторов IPO - РИА Новости, 26.06.2024
Мосбиржа может ввести аккредитацию организаторов IPO
Московская биржа рассматривает возможность введения аккредитации организаторов первичных размещений акций (IPO), чтобы установить стандарт качества размещений,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:04
2024-06-26T18:04
экономика
московская биржа
петербургский международный юридический форум
россия
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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Московская биржа рассматривает возможность введения аккредитации организаторов первичных размещений акций (IPO), чтобы установить стандарт качества размещений, сообщила директор по развитию первичного рынка акций биржи Яна Шенкланд. "Мы видим, как варьируется качество организаторов: есть высококачественные организаторы с большим опытом, с командами, с отделом аналитики, но и наблюдаем тенденцию возникновения совершенно новых команд, еще с отсутствием "трека". Есть спрос на рынке, но нас беспокоит качество этих команд", - сказала она на XII Петербургском международном юридическом форуме. "В связи с этим мы рассматриваем возможность потенциальной аккредитации организаторов размещения, чтобы установить стандарт качества, чтобы было некое обеспечение надежности", - добавила она, отметив, что вопрос, как проводить потенциальную аккредитацию, сейчас дискуссионный. По ее словам, важен критерий допуска организаторов, потому что они работают с эмитентами, помогают эмитентам структурировать сделки, могут давать советы по поводу ценового диапазона, то есть могут влиять на сделки. "На текущий момент на финансовом рынке отсутствуют формальные механизмы аккредитации организаторов сделок IPO, поэтому мы хотим привлечь внимание регулятора и индустрии к рискам, которые могут нести эмитенты и инвесторы в результате работы новых неопытных команд. Некачественная работа таких команд может привести к некорректному анализу компаний, недооценке рисков и предоставлению неполной информации инвесторам, что в последствии ведет к убыткам и снижению доверия на рынке", - сказала она. По ее мнению, критерии и формат аккредитации могут быть разными и требуют всестороннего обсуждения индустрии и регулятора. Среди возможных механизмов: рассмотрение анкеты организатора с его качественными и количественными характеристиками, собеседование, наличие практического опыта команд. "Механизм аккредитации организаторов может войти в стандарты сделок IPO, которые будут носить рекомендательный характер и сейчас разрабатываются биржей совместно с профессиональными организаторами. Стандарты будут содержать три основных блока требований: к сделке, эмитенту и организаторам", - отметила Шенкланд. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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экономика, московская биржа, петербургский международный юридический форум, россия
Экономика, Московская биржа, Петербургский международный юридический форум, Россия
Мосбиржа может ввести аккредитацию организаторов IPO

Мосбиржа рассматривает возможность введения аккредитации организаторов IPO

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Московская биржа рассматривает возможность введения аккредитации организаторов первичных размещений акций (IPO), чтобы установить стандарт качества размещений, сообщила директор по развитию первичного рынка акций биржи Яна Шенкланд.
"Мы видим, как варьируется качество организаторов: есть высококачественные организаторы с большим опытом, с командами, с отделом аналитики, но и наблюдаем тенденцию возникновения совершенно новых команд, еще с отсутствием "трека". Есть спрос на рынке, но нас беспокоит качество этих команд", - сказала она на XII Петербургском международном юридическом форуме.
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"В связи с этим мы рассматриваем возможность потенциальной аккредитации организаторов размещения, чтобы установить стандарт качества, чтобы было некое обеспечение надежности", - добавила она, отметив, что вопрос, как проводить потенциальную аккредитацию, сейчас дискуссионный.
По ее словам, важен критерий допуска организаторов, потому что они работают с эмитентами, помогают эмитентам структурировать сделки, могут давать советы по поводу ценового диапазона, то есть могут влиять на сделки.
"На текущий момент на финансовом рынке отсутствуют формальные механизмы аккредитации организаторов сделок IPO, поэтому мы хотим привлечь внимание регулятора и индустрии к рискам, которые могут нести эмитенты и инвесторы в результате работы новых неопытных команд. Некачественная работа таких команд может привести к некорректному анализу компаний, недооценке рисков и предоставлению неполной информации инвесторам, что в последствии ведет к убыткам и снижению доверия на рынке", - сказала она.
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По ее мнению, критерии и формат аккредитации могут быть разными и требуют всестороннего обсуждения индустрии и регулятора. Среди возможных механизмов: рассмотрение анкеты организатора с его качественными и количественными характеристиками, собеседование, наличие практического опыта команд. "Механизм аккредитации организаторов может войти в стандарты сделок IPO, которые будут носить рекомендательный характер и сейчас разрабатываются биржей совместно с профессиональными организаторами. Стандарты будут содержать три основных блока требований: к сделке, эмитенту и организаторам", - отметила Шенкланд.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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