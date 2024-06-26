https://ria.ru/20240626/moldaviya-1955646051.html

Молдавская оппозиция обвинила Санду в травле Гуцул

Молдавская оппозиция обвинила Санду в травле Гуцул - РИА Новости, 26.06.2024

Молдавская оппозиция обвинила Санду в травле Гуцул

Один из лидеров оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марина Таубер обвинила президента республики Майю Санду в травле главы Гагаузии Евгении Гуцул. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:08

2024-06-26T17:08

2024-06-26T17:09

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КИШИНЕВ, 26 июн – РИА Новости. Один из лидеров оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марина Таубер обвинила президента республики Майю Санду в травле главы Гагаузии Евгении Гуцул. В среду у здания районного суда в Кишиневе прошел митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор". "Санду и правящая партия PAS ("Действие и солидарность" – ПДС) понимают неизбежность своего проигрыша и политического краха, поэтому они прибегают к методам травли оппозиции, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Они фабрикуют уголовные дела, преследуют политиков, общественных деятелей, которые не разделяют позицию правящей партии", - сказала Таубер на митинге. Политик также обвинила президента в авторитаризме. "Цель этой власти - наказание всего народа Молдавии за их желание жить в мире и процветании. Санду скатилась в авторитаризм, покушаясь на свободу личности и выражения. Наша команда готова стоять на защите прав и интересов граждан, несмотря на все манипуляции и давление", – заключила Таубер. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майя Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240430/storonniki-1943139949.html

https://ria.ru/20240624/moldavia-1955172644.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, марина таубер, политика