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Молдавская оппозиция обвинила Санду в травле Гуцул - РИА Новости, 26.06.2024
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17:08 26.06.2024 (обновлено: 17:09 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/moldaviya-1955646051.html
Молдавская оппозиция обвинила Санду в травле Гуцул
Молдавская оппозиция обвинила Санду в травле Гуцул - РИА Новости, 26.06.2024
Молдавская оппозиция обвинила Санду в травле Гуцул
Один из лидеров оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марина Таубер обвинила президента республики Майю Санду в травле главы Гагаузии Евгении Гуцул. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:08
2024-06-26T17:09
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
марина таубер
политика
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КИШИНЕВ, 26 июн – РИА Новости. Один из лидеров оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марина Таубер обвинила президента республики Майю Санду в травле главы Гагаузии Евгении Гуцул. В среду у здания районного суда в Кишиневе прошел митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор". "Санду и правящая партия PAS ("Действие и солидарность" – ПДС) понимают неизбежность своего проигрыша и политического краха, поэтому они прибегают к методам травли оппозиции, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Они фабрикуют уголовные дела, преследуют политиков, общественных деятелей, которые не разделяют позицию правящей партии", - сказала Таубер на митинге. Политик также обвинила президента в авторитаризме. "Цель этой власти - наказание всего народа Молдавии за их желание жить в мире и процветании. Санду скатилась в авторитаризм, покушаясь на свободу личности и выражения. Наша команда готова стоять на защите прав и интересов граждан, несмотря на все манипуляции и давление", – заключила Таубер. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майя Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240430/storonniki-1943139949.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, марина таубер, политика
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Марина Таубер, Политика
Молдавская оппозиция обвинила Санду в травле Гуцул

Один из лидеров блока "Победа" Таубер обвинила Санду в травле Гуцул

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 июн – РИА Новости. Один из лидеров оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марина Таубер обвинила президента республики Майю Санду в травле главы Гагаузии Евгении Гуцул.
В среду у здания районного суда в Кишиневе прошел митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор".
Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда Кишинева, призывая власти прекратить политическое преследование оппонентов. 30 апреля 2024
Сторонники Гуцул призвали прекратить преследование оппонентов
30 апреля, 12:38
"Санду и правящая партия PAS ("Действие и солидарность" – ПДС) понимают неизбежность своего проигрыша и политического краха, поэтому они прибегают к методам травли оппозиции, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Они фабрикуют уголовные дела, преследуют политиков, общественных деятелей, которые не разделяют позицию правящей партии", - сказала Таубер на митинге.
Политик также обвинила президента в авторитаризме.
"Цель этой власти - наказание всего народа Молдавии за их желание жить в мире и процветании. Санду скатилась в авторитаризм, покушаясь на свободу личности и выражения. Наша команда готова стоять на защите прав и интересов граждан, несмотря на все манипуляции и давление", – заключила Таубер.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Гуцул рассказала, как Запад использует Молдавию против России
24 июня, 20:50
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майя Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
В Генпрокуратуре Молдавии рассказали об уголовном деле против Гуцул
6 марта, 23:11
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулМарина ТауберПолитика
 
 
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