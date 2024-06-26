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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 26.06.2024
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13:01 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/minzdrav-1955561879.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Севастополе
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 26.06.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Севастополе
Шестьдесят девять пострадавших при обстреле Севастополя остаются в больницах, 12 из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:01
2024-06-26T13:01
севастополь
россия
москва
алексей кузнецов
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Шестьдесят девять пострадавших при обстреле Севастополя остаются в больницах, 12 из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "В стационарах Севастополя, федеральных учреждений Минздрава России и больницах Москвы остаются 69 пострадавших при обстреле Севастополя, 12 из них находятся в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что проводятся оперативные вмешательства, пациенты получают все необходимое лечение. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.
https://ria.ru/20240625/ataka-1955462803.html
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севастополь, россия, москва, алексей кузнецов, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Севастополь, Россия, Москва, Алексей Кузнецов, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Севастополе

Минздрав: 69 пострадавших при обстреле Севастополя остаются в больнице

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Коридор больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Шестьдесят девять пострадавших при обстреле Севастополя остаются в больницах, 12 из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В стационарах Севастополя, федеральных учреждений Минздрава России и больницах Москвы остаются 69 пострадавших при обстреле Севастополя, 12 из них находятся в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.
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Он уточнил, что проводятся оперативные вмешательства, пациенты получают все необходимое лечение.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.
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СевастопольРоссияМоскваАлексей КузнецовОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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