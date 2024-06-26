https://ria.ru/20240626/minzdrav-1955561879.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Севастополе

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 26.06.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Севастополе

Шестьдесят девять пострадавших при обстреле Севастополя остаются в больницах, 12 из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:01

2024-06-26T13:01

2024-06-26T13:01

севастополь

россия

москва

алексей кузнецов

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Шестьдесят девять пострадавших при обстреле Севастополя остаются в больницах, 12 из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "В стационарах Севастополя, федеральных учреждений Минздрава России и больницах Москвы остаются 69 пострадавших при обстреле Севастополя, 12 из них находятся в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что проводятся оперативные вмешательства, пациенты получают все необходимое лечение. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.

https://ria.ru/20240625/ataka-1955462803.html

https://ria.ru/20240626/deti-1955486864.html

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севастополь, россия, москва, алексей кузнецов, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия