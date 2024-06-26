https://ria.ru/20240626/minoborony-1955579370.html

ВКС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS

ВКС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.06.2024

ВКС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS

ВКС России уничтожили три установки РСЗО HIMARS и обслуживающих их иностранных специалистов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:06

2024-06-26T14:06

2024-06-26T14:53

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ВКС России уничтожили три установки РСЗО HIMARS и обслуживающих их иностранных специалистов, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение", — говорится в сводке о ходе спецоперации.Кроме того, войска поразили цех сборки и места подготовки к запуску беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили 76 украинских БПЛА и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.По данным Минобороны, всего ВСУ потеряли в зоне боевых действий более 1800 военных.

https://ria.ru/20240520/udar-1947122293.html

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, воздушно-космические силы россии, сша, вооруженные силы украины