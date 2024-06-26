ВКС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS
Минобороны: ВС России уничтожили три установки HIMARS и иностранных специалистов
Стрельба из РСЗО "Торнадо-Г" по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ВКС России уничтожили три установки РСЗО HIMARS и обслуживающих их иностранных специалистов, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение", — говорится в сводке о ходе спецоперации.
РСЗО HIMARS разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003-го, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — около 80 километров.
Кроме того, войска поразили цех сборки и места подготовки к запуску беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах.
За минувшие сутки средства ПВО сбили 76 украинских БПЛА и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
По данным Минобороны, всего ВСУ потеряли в зоне боевых действий более 1800 военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18