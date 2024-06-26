Рейтинг@Mail.ru
ВКС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 26.06.2024 (обновлено: 14:53 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/minoborony-1955579370.html
ВКС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS
ВКС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.06.2024
ВКС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS
ВКС России уничтожили три установки РСЗО HIMARS и обслуживающих их иностранных специалистов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:06
2024-06-26T14:53
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099182_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_8b4f9da0d627f54d5f331043087efafe.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ВКС России уничтожили три установки РСЗО HIMARS и обслуживающих их иностранных специалистов, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение", — говорится в сводке о ходе спецоперации.Кроме того, войска поразили цех сборки и места подготовки к запуску беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили 76 украинских БПЛА и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.По данным Минобороны, всего ВСУ потеряли в зоне боевых действий более 1800 военных.
https://ria.ru/20240520/udar-1947122293.html
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099182_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_ad166759bce76ced1e45e9bdffa74ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воздушно-космические силы россии, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, США, Вооруженные силы Украины
ВКС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS

Минобороны: ВС России уничтожили три установки HIMARS и иностранных специалистов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтрельба из РСЗО "Торнадо-Г" по целям ВСУ в зоне СВО
Стрельба из РСЗО Торнадо-Г по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стрельба из РСЗО "Торнадо-Г" по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ВКС России уничтожили три установки РСЗО HIMARS и обслуживающих их иностранных специалистов, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение", — говорится в сводке о ходе спецоперации.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
ВС России ударили по украинским ангарам с установками HIMARS
20 мая, 10:22

РСЗО HIMARS разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003-го, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — около 80 километров.

Кроме того, войска поразили цех сборки и места подготовки к запуску беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
"Сносит все". Что Россия впервые применила в зоне СВО
Вчера, 08:00
За минувшие сутки средства ПВО сбили 76 украинских БПЛА и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
По данным Минобороны, всего ВСУ потеряли в зоне боевых действий более 1800 военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала