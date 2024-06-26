https://ria.ru/20240626/minoborony-1955578146.html

Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР

Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.06.2024

Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение пяти украинским бригадам в ДНР и отразили семь контратак, потери противника составили до... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:04

2024-06-26T14:04

2024-06-26T14:12

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение пяти украинским бригадам в ДНР и отразили семь контратак, потери противника составили до 405 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Новгородское, Новоселовка Первая, Розовка, Михайловка и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, военнослужащие "Центра" отразили семь контратак штурмовых групп 24-й, 31-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял до 405 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, три автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины