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Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.06.2024
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14:04 26.06.2024 (обновлено: 14:12 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/minoborony-1955578146.html
Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР
Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.06.2024
Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение пяти украинским бригадам в ДНР и отразили семь контратак, потери противника составили до... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:04
2024-06-26T14:12
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение пяти украинским бригадам в ДНР и отразили семь контратак, потери противника составили до 405 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Новгородское, Новоселовка Первая, Розовка, Михайловка и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, военнослужащие "Центра" отразили семь контратак штурмовых групп 24-й, 31-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял до 405 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, три автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и отразили семь контратак

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение пяти украинским бригадам в ДНР и отразили семь контратак, потери противника составили до 405 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Новгородское, Новоселовка Первая, Розовка, Михайловка и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, военнослужащие "Центра" отразили семь контратак штурмовых групп 24-й, 31-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
«
"Противник потерял до 405 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, три автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
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