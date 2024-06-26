https://ria.ru/20240626/migratsiya-1955493316.html

В Кузбассе задержали директора центра тестирования мигрантов

В Кузбассе задержали директора центра тестирования мигрантов - РИА Новости, 26.06.2024

В Кузбассе задержали директора центра тестирования мигрантов

Директор Единого центра тестирования и образования мигрантов и два его пособника задержаны в Кузбассе за организацию незаконной миграции граждан Узбекистана,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:00

2024-06-26T09:00

2024-06-26T09:24

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

миграция

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КЕМЕРОВО, 26 июн – РИА Новости. Директор Единого центра тестирования и образования мигрантов и два его пособника задержаны в Кузбассе за организацию незаконной миграции граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области. "По версии следствия, директор Единого центра тестирования и образования мигрантов, действуя из корыстных побуждений, создал организованную группу, к участию в которой привлек двух местных жителей… С июня 2021 года по май 2023 года участники преступной группы организовали незаконное пребывание в Российской Федерации граждан Узбекистана путем фиктивного проведения комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при отсутствии у них минимального уровня знаний, необходимого для успешной сдачи экзамена", – сообщает ведомство. Управление не называет имени фигуранта, организовавшего преступную группу, но информированный источник сообщил РИА Новости, что речь идет об Андрее Гнездилове. Уточняется, что по подложным сертификатам иностранцы получали патенты, позволяющие им длительное время фактически незаконно находиться на территории России. В управлении отметили, что преступление выявлено сотрудниками региональных управлений СК, МВД и ФСБ России. Задержание прошло при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Кемеровской области. "Следователем СК России фигуранты задержаны, с их участием проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения, связанной с изоляцией от общества", – уточнили в пресс-службе. В квартирах обвиняемых и на работе проведены обыски, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на причастность к противоправным действиям, а также деньги.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), миграция