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Второй саммит по Украине без содержания обсуждать бессмысленно, заявил МИД - РИА Новости, 26.06.2024
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11:59 26.06.2024 (обновлено: 12:52 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/mid-1955539701.html
Второй саммит по Украине без содержания обсуждать бессмысленно, заявил МИД
Второй саммит по Украине без содержания обсуждать бессмысленно, заявил МИД - РИА Новости, 26.06.2024
Второй саммит по Украине без содержания обсуждать бессмысленно, заявил МИД
Второй форум по урегулированию на Украине без содержания обсуждать бессмысленно, нужно понимать, о чем и с кем говорить, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:59
2024-06-26T12:52
украина
россия
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Второй форум по урегулированию на Украине без содержания обсуждать бессмысленно, нужно понимать, о чем и с кем говорить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вот эти все формулы или формулировки, которые сейчас вбрасываются в публичное пространство, без конкретного содержания обсуждать просто бессмысленно. Мы должны понимать, о чем идет речь. Мы должны понимать, с кем мы разговариваем", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЮФ-2024, отвечая на вопрос, примет ли Россия участие во втором "швейцарском" саммите по Украине, если её пригласят.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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украина, россия, мария захарова
Украина, Россия, Мария Захарова
Второй саммит по Украине без содержания обсуждать бессмысленно, заявил МИД

Захарова: второй саммит по Украине без содержания обсуждать бессмысленно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Второй форум по урегулированию на Украине без содержания обсуждать бессмысленно, нужно понимать, о чем и с кем говорить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Вот эти все формулы или формулировки, которые сейчас вбрасываются в публичное пространство, без конкретного содержания обсуждать просто бессмысленно. Мы должны понимать, о чем идет речь. Мы должны понимать, с кем мы разговариваем", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЮФ-2024, отвечая на вопрос, примет ли Россия участие во втором "швейцарском" саммите по Украине, если её пригласят.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
 
УкраинаРоссияМария Захарова
 
 
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