https://ria.ru/20240626/mid-1955539701.html

Второй саммит по Украине без содержания обсуждать бессмысленно, заявил МИД

Второй саммит по Украине без содержания обсуждать бессмысленно, заявил МИД - РИА Новости, 26.06.2024

Второй саммит по Украине без содержания обсуждать бессмысленно, заявил МИД

Второй форум по урегулированию на Украине без содержания обсуждать бессмысленно, нужно понимать, о чем и с кем говорить, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:59

2024-06-26T11:59

2024-06-26T12:52

украина

россия

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Второй форум по урегулированию на Украине без содержания обсуждать бессмысленно, нужно понимать, о чем и с кем говорить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вот эти все формулы или формулировки, которые сейчас вбрасываются в публичное пространство, без конкретного содержания обсуждать просто бессмысленно. Мы должны понимать, о чем идет речь. Мы должны понимать, с кем мы разговариваем", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЮФ-2024, отвечая на вопрос, примет ли Россия участие во втором "швейцарском" саммите по Украине, если её пригласят.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, мария захарова