https://ria.ru/20240626/mer-1955520607.html
Мэр курортного города Саки ушел в отставку
Мэр курортного города Саки ушел в отставку - РИА Новости, 26.06.2024
Мэр курортного города Саки ушел в отставку
Мэр курортного города Саки на западном побережье Крыма Александр Овдиенко ушел в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:57
2024-06-26T10:57
2024-06-26T10:57
саки (крым)
сергей аксенов (политик)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729588191_0:0:3476:1955_1920x0_80_0_0_837306c7c87ecdd54bca341ce2b8231c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Мэр курортного города Саки на западном побережье Крыма Александр Овдиенко ушел в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "Провел встречу с главой администрации города Саки Александром Дмитриевичем Овдиенко. По итогам разговора Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов. Саки - бальнеогрязевой курорт. Активно развивается как "столица инвалидов-колясочников". Оборудован пандусами и приспособлен для приема и проживания людей с ограниченными возможностями передвижения. В городе проживают свыше 24 тысяч человек.
https://ria.ru/20231004/krym-1900348797.html
саки (крым)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583345896_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c4fe4750d80277be5d0b4ba61fb6d258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саки (крым), сергей аксенов (политик), политика
Саки (Крым), Сергей Аксенов (политик), Политика
Мэр курортного города Саки ушел в отставку
Мэр курортного города Саки в Крыму уволился по собственному желанию