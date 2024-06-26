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Мэр курортного города Саки ушел в отставку - РИА Новости, 26.06.2024
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10:57 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/mer-1955520607.html
Мэр курортного города Саки ушел в отставку
Мэр курортного города Саки ушел в отставку - РИА Новости, 26.06.2024
Мэр курортного города Саки ушел в отставку
Мэр курортного города Саки на западном побережье Крыма Александр Овдиенко ушел в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:57
2024-06-26T10:57
саки (крым)
сергей аксенов (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Мэр курортного города Саки на западном побережье Крыма Александр Овдиенко ушел в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "Провел встречу с главой администрации города Саки Александром Дмитриевичем Овдиенко. По итогам разговора Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов. Саки - бальнеогрязевой курорт. Активно развивается как "столица инвалидов-колясочников". Оборудован пандусами и приспособлен для приема и проживания людей с ограниченными возможностями передвижения. В городе проживают свыше 24 тысяч человек.
https://ria.ru/20231004/krym-1900348797.html
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саки (крым), сергей аксенов (политик), политика
Саки (Крым), Сергей Аксенов (политик), Политика
Мэр курортного города Саки ушел в отставку

Мэр курортного города Саки в Крыму уволился по собственному желанию

© РИА Новости / Илья ПиталевЧиновник
Чиновник - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Чиновник. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Мэр курортного города Саки на западном побережье Крыма Александр Овдиенко ушел в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«
"Провел встречу с главой администрации города Саки Александром Дмитриевичем Овдиенко. По итогам разговора Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов.
Саки - бальнеогрязевой курорт. Активно развивается как "столица инвалидов-колясочников". Оборудован пандусами и приспособлен для приема и проживания людей с ограниченными возможностями передвижения. В городе проживают свыше 24 тысяч человек.
Игорь Коринь - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Аксенов сообщил об отставке министра топлива и энергетики Крыма
4 октября 2023, 10:18
 
Саки (Крым)Сергей Аксенов (политик)Политика
 
 
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