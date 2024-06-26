https://ria.ru/20240626/mer-1955520607.html

Мэр курортного города Саки ушел в отставку

Мэр курортного города Саки ушел в отставку - РИА Новости, 26.06.2024

Мэр курортного города Саки ушел в отставку

Мэр курортного города Саки на западном побережье Крыма Александр Овдиенко ушел в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:57

2024-06-26T10:57

2024-06-26T10:57

саки (крым)

сергей аксенов (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Мэр курортного города Саки на западном побережье Крыма Александр Овдиенко ушел в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "Провел встречу с главой администрации города Саки Александром Дмитриевичем Овдиенко. По итогам разговора Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов. Саки - бальнеогрязевой курорт. Активно развивается как "столица инвалидов-колясочников". Оборудован пандусами и приспособлен для приема и проживания людей с ограниченными возможностями передвижения. В городе проживают свыше 24 тысяч человек.

https://ria.ru/20231004/krym-1900348797.html

саки (крым)

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саки (крым), сергей аксенов (политик), политика