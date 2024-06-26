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Многополярная система международных отношений формируется, заявил Медведев - РИА Новости, 26.06.2024
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11:22 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/medvedev-1955527595.html
Многополярная система международных отношений формируется, заявил Медведев
Многополярная система международных отношений формируется, заявил Медведев - РИА Новости, 26.06.2024
Многополярная система международных отношений формируется, заявил Медведев
Многополярная система международных отношений активно формируется, Россия является непосредственным участником этого процесса, заявил замруководителя Совбеза... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:22
2024-06-26T11:22
россия
дмитрий медведев
петербургский международный юридический форум 2018
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Многополярная система международных отношений активно формируется, Россия является непосредственным участником этого процесса, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Мы видим, как активно формируется многополярная система международных отношений, и являемся непосредственными участниками этого процесса", - написал он в приветствии участникам и гостям XII Петербургского международного юридического форума. Движущими силами преобразования мироустройства становятся независимые государства, стремящиеся к сотрудничеству на базе основополагающих принципов международного права, взаимного доверия и суверенного равенства, подчеркнул Медведев.
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россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум 2018
Россия, Дмитрий Медведев, Петербургский международный юридический форум 2018
Многополярная система международных отношений формируется, заявил Медведев

Медведев: многополярная система международных отношений активно формируется

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Многополярная система международных отношений активно формируется, Россия является непосредственным участником этого процесса, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«
"Мы видим, как активно формируется многополярная система международных отношений, и являемся непосредственными участниками этого процесса", - написал он в приветствии участникам и гостям XII Петербургского международного юридического форума.
Движущими силами преобразования мироустройства становятся независимые государства, стремящиеся к сотрудничеству на базе основополагающих принципов международного права, взаимного доверия и суверенного равенства, подчеркнул Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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15 июня, 08:00
 
РоссияДмитрий МедведевПетербургский международный юридический форум 2018
 
 
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