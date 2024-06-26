https://ria.ru/20240626/maslo-1955569203.html

В Кузбассе разработали новую технологию производства растительных масел

В Кузбассе разработали новую технологию производства растительных масел - РИА Новости, 26.06.2024

В Кузбассе разработали новую технологию производства растительных масел

Передовую технологию для производства растительных масел разработали в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:24

2024-06-26T13:24

2024-06-26T14:02

экономика

технологии

юрга

сколково

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КЕМЕРОВО, 26 июн – РИА Новости. Передовую технологию для производства растительных масел разработали в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Специалисты компании "БиоИнТех" (город Юрга) разработали экспериментальную линию для "зеленой" спиртовой экстракции растительных масел. Технология позволяет получать высококачественный продут из семян любых масличных культур и отходов производства (подсолнечной лузги, жмыха и шротов, фосфатидных концентратов). Такой процесс переработки в пять раз быстрее обычных", – говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, получаемое по технологии кузбасских ученых растительное масло сопоставимо по качеству с маслом холодного отжима. За счет использования отходов и меньших затрат электроэнергии в производственном процессе в силу конструктивных особенностей оборудования снижается и себестоимость готового продукта. При производстве премиального масла традиционным гидравлическим прессованием (холодный отжим) требуются семена самого высокого качества, кроме того, до 60-70% масла при такой технологии остаётся в жмыхе. Для полного его извлечения используют метод экстракции с использованием углеводородов, например, гексана. От этого масло теряет в качестве, а промышленное применение вспомогательных веществ негативно влияет на экологию и здоровье потребителя. "Метод спиртовой экстракции, предложенный кузбасскими разработчиками, абсолютно безопасен для природы и человека", – подчеркивается в релизе. Кузбасская разработка успешно прошла экспертизу "Сколково", а компания "БиоИнТех" получила статус участника (резидента) и вошла в Кластер биологических и медицинских технологий. Теперь предприятие сможет для дальнейшего развития пользоваться всеми возможностями инновационного центра — налоговыми и таможенными льготами, грантовыми и менторскими программами, другими мерами поддержки, находясь в Кузбассе. В ближайших планах у компании доработка оборудования для производства дополнительных видов продукции лечебно-профилактического и оздоровительного применения. На данный момент 36 кузбасских инновационных предприятий имеют статус участника "Сколково". Это проекты в сфере промышленной безопасности, приборостроения, энергетики, медицины, IT, биотеха и других отраслей.

https://ria.ru/20231219/moloko-1916654900.html

https://ria.ru/20230926/zhivotnovody-1898682240.html

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экономика, технологии, юрга, сколково