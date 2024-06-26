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В Луганске завершают капремонт частично разрушенной школы - РИА Новости, 27.06.2024
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21:02 26.06.2024 (обновлено: 09:25 27.06.2024)
https://ria.ru/20240626/lugansk-1955765468.html
В Луганске завершают капремонт частично разрушенной школы
В Луганске завершают капремонт частично разрушенной школы - РИА Новости, 27.06.2024
В Луганске завершают капремонт частично разрушенной школы
Московские специалисты завершают капремонт частично разрушенной в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школы №51 в Луганске, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-26T21:02
2024-06-27T09:25
луганск
вооруженные силы украины
общество
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Московские специалисты завершают капремонт частично разрушенной в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школы №51 в Луганске, сообщил РИА Новости ведущий специалист столичной инженерной компании Алексей Агарков. Здание школы №51 было построено в 1973 году, в 2014 году при обстрелах Луганска со стороны ВСУ оно было значительно повреждено и не эксплуатировалось. "В этом году проводятся работы по капитальному ремонту среднеобразовательной школы №55 имени Константина Константиновича Рокоссовского - второй корпус школы №51", - рассказал собеседник агентства. По его словам, специалисты проводят фасадные работы, ремонтируют кровлю, в самом здании школы проводят полную замену коммуникаций, окон, ведут отделочные работы, облагораживается прилегающая территория. "Будет осуществляться реконструкция стадиона, кроме того, будут спортивные площадки здесь и детская площадка, будет осуществляться высадка деревьев и кустарников, а также обустройство газонов", - сказал Агарков. Он уточнил, что в работах принимают участие порядка 260 человек и около 12 единиц техники. "Люди нам благодарны за проделанную работу, и конечно мы ждем учеников и учителей 1 сентября", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240212/vosstanovlenie-1926772130.html
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луганск, вооруженные силы украины, общество
Луганск, Вооруженные силы Украины, Общество
В Луганске завершают капремонт частично разрушенной школы

Специалисты из Москвы завершают капремонт разрушенной школы №51 в Луганске

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкРемонт фасада в Луганске
Ремонт фасада в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Ремонт фасада в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Московские специалисты завершают капремонт частично разрушенной в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школы №51 в Луганске, сообщил РИА Новости ведущий специалист столичной инженерной компании Алексей Агарков.
Здание школы №51 было построено в 1973 году, в 2014 году при обстрелах Луганска со стороны ВСУ оно было значительно повреждено и не эксплуатировалось.
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"В этом году проводятся работы по капитальному ремонту среднеобразовательной школы №55 имени Константина Константиновича Рокоссовского - второй корпус школы №51", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты проводят фасадные работы, ремонтируют кровлю, в самом здании школы проводят полную замену коммуникаций, окон, ведут отделочные работы, облагораживается прилегающая территория.
"Будет осуществляться реконструкция стадиона, кроме того, будут спортивные площадки здесь и детская площадка, будет осуществляться высадка деревьев и кустарников, а также обустройство газонов", - сказал Агарков.
Он уточнил, что в работах принимают участие порядка 260 человек и около 12 единиц техники. "Люди нам благодарны за проделанную работу, и конечно мы ждем учеников и учителей 1 сентября", - заключил собеседник агентства.
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