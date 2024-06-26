https://ria.ru/20240626/lugansk-1955765468.html
В Луганске завершают капремонт частично разрушенной школы
В Луганске завершают капремонт частично разрушенной школы - РИА Новости, 27.06.2024
В Луганске завершают капремонт частично разрушенной школы
Московские специалисты завершают капремонт частично разрушенной в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школы №51 в Луганске, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-26T21:02
2024-06-26T21:02
2024-06-27T09:25
луганск
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Московские специалисты завершают капремонт частично разрушенной в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школы №51 в Луганске, сообщил РИА Новости ведущий специалист столичной инженерной компании Алексей Агарков. Здание школы №51 было построено в 1973 году, в 2014 году при обстрелах Луганска со стороны ВСУ оно было значительно повреждено и не эксплуатировалось. "В этом году проводятся работы по капитальному ремонту среднеобразовательной школы №55 имени Константина Константиновича Рокоссовского - второй корпус школы №51", - рассказал собеседник агентства. По его словам, специалисты проводят фасадные работы, ремонтируют кровлю, в самом здании школы проводят полную замену коммуникаций, окон, ведут отделочные работы, облагораживается прилегающая территория. "Будет осуществляться реконструкция стадиона, кроме того, будут спортивные площадки здесь и детская площадка, будет осуществляться высадка деревьев и кустарников, а также обустройство газонов", - сказал Агарков. Он уточнил, что в работах принимают участие порядка 260 человек и около 12 единиц техники. "Люди нам благодарны за проделанную работу, и конечно мы ждем учеников и учителей 1 сентября", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240212/vosstanovlenie-1926772130.html
https://ria.ru/20240310/obstrel-1932173306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганск, вооруженные силы украины, общество
Луганск, Вооруженные силы Украины, Общество
В Луганске завершают капремонт частично разрушенной школы
Специалисты из Москвы завершают капремонт разрушенной школы №51 в Луганске
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Московские специалисты завершают капремонт частично разрушенной в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школы №51 в Луганске, сообщил РИА Новости ведущий специалист столичной инженерной компании Алексей Агарков.
Здание школы №51 было построено в 1973 году, в 2014 году при обстрелах Луганска со стороны ВСУ оно было значительно повреждено и не эксплуатировалось.
"В этом году проводятся работы по капитальному ремонту среднеобразовательной школы №55 имени Константина Константиновича Рокоссовского - второй корпус школы №51", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты проводят фасадные работы, ремонтируют кровлю, в самом здании школы проводят полную замену коммуникаций, окон, ведут отделочные работы, облагораживается прилегающая территория.
"Будет осуществляться реконструкция стадиона, кроме того, будут спортивные площадки здесь и детская площадка, будет осуществляться высадка деревьев и кустарников, а также обустройство газонов", - сказал Агарков.
Он уточнил, что в работах принимают участие порядка 260 человек и около 12 единиц техники. "Люди нам благодарны за проделанную работу, и конечно мы ждем учеников и учителей 1 сентября", - заключил собеседник агентства.