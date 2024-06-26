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Глава МИД Чехии осудил блокировку Россией ряда европейских СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
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02:00 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/lipavskiy-1955470193.html
Глава МИД Чехии осудил блокировку Россией ряда европейских СМИ
Глава МИД Чехии осудил блокировку Россией ряда европейских СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
Глава МИД Чехии осудил блокировку Россией ряда европейских СМИ
Глава чешского МИД Ян Липавский осудил решение России о встречных ограничениях для вещательных ресурсов из стран ЕС, сообщило агентство ЧТК. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:00
2024-06-26T02:00
в мире
россия
ян липавский
евросоюз
европарламент
санкции в отношении россии
чехия
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Глава чешского МИД Ян Липавский осудил решение России о встречных ограничениях для вещательных ресурсов из стран ЕС, сообщило агентство ЧТК. Среди более чем 80 европейских изданий, вещание которых в РФ со вторника заблокировано, два чешских – телеканал Česká televise ("Чешское телевидение") и новостной сервер Seznam Zprávy. Липавский обвинил российские СМИ в распространении пропаганды, в то время как европейские СМИ, по его мнению, "независимы, имеют свои собственные кодексы и на самом деле объективны и критичны". "Так что, если бы я хотел проявить язвительность, я мог бы поздравить тех, кто попал в этот (российский) список, но никакой радости мне это не приносит", - цитирует Липавского агентство ЧТК. Он считает, что со стороны России есть "своего рода проявление чувства обиженности". Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском МИД. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955445164.html
https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955451306.html
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в мире, россия, ян липавский, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии, чехия
В мире, Россия, Ян Липавский, Евросоюз, Европарламент, Санкции в отношении России, Чехия
Глава МИД Чехии осудил блокировку Россией ряда европейских СМИ

Глава МИД Чехии Липавский осудил решение России о встречных ограничениях для СМИ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Чехии Ян Липавский
Глава МИД Чехии Ян Липавский - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Чехии Ян Липавский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Глава чешского МИД Ян Липавский осудил решение России о встречных ограничениях для вещательных ресурсов из стран ЕС, сообщило агентство ЧТК.
Среди более чем 80 европейских изданий, вещание которых в РФ со вторника заблокировано, два чешских – телеканал Česká televise ("Чешское телевидение") и новостной сервер Seznam Zprávy.
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
МИД Австрии вызовет поверенного в делах России из-за ограничений СМИ
Вчера, 21:12
Липавский обвинил российские СМИ в распространении пропаганды, в то время как европейские СМИ, по его мнению, "независимы, имеют свои собственные кодексы и на самом деле объективны и критичны".
"Так что, если бы я хотел проявить язвительность, я мог бы поздравить тех, кто попал в этот (российский) список, но никакой радости мне это не приносит", - цитирует Липавского агентство ЧТК. Он считает, что со стороны России есть "своего рода проявление чувства обиженности".
Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском МИД. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ.
Телекамеры - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
"Репортеры без границ" осудили ограничение вещания СМИ Россией
Вчера, 21:58
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Запад не знает, зачем ему война с Россией
Вчера, 08:00
 
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