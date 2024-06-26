https://ria.ru/20240626/liderstvo-1955625866.html

BIA Technologies стала лидером рынка цифровых решений в сфере логистики

BIA Technologies стала лидером рынка цифровых решений в сфере логистики - РИА Новости, 26.06.2024

BIA Technologies стала лидером рынка цифровых решений в сфере логистики

erid: F7NfYUJCUneLsWgErX9P РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:17

2024-06-26T16:17

2024-06-26T16:17

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936363261_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c595cf49df61a9fcc7cf0de20a1b12bc.jpg

erid: F7NfYUJCUneLsWgErX9P МОСКВА, 26 июн - пресс-служба BIA Technologies. ИТ-компания возглавила рейтинг Smart Ranking (аналитическая компания) сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) по итогам 2023 года. Всего в отраслевом отчете по транспортной аналитике представлено 20 компаний. Добиться таких высоких показателей BIA Technologies помогли проекты оптимизации процессов в транспортной и складской логистике. Среди клиентов – крупные ритейлеры, ведущие транспортные, промышленные, сельскохозяйственные компании. Актуальным запросам рынка отвечают решения компании для автоматизации складских процессов, в первую очередь цифровые двойники, которые учитывают все аспекты логистики: маршруты, сроки, объемы доставки, складские площади, количество сотрудников, графики работы и многое другое. На основе этих данных можно увидеть "узкие" места, а также оптимизировать логистические процессы с минимальными затратами. К примеру, один из партнеров BIA Technologies, крупная российская транспортная компания, за счет математической оптимизации ускорила обработку складских операций на 35%, повысив пропускную способность складов на 25%, при этом операционные затраты снизились на 15%. "Российский логистический рынок переживает период серьезных трансформаций – это обусловлено импортозамещением, переориентацией транспортных потоков, нехваткой кадров. Одновременно растет спрос на перевозки, как и их стоимость. В таких условиях компаниям необходимо очень точно рассчитывать и выстраивать логистические процессы, чтобы избежать лишних затрат. Наши решения помогают клиентам справляться с вызовами, и мы рады, что лидерство в рейтинге стало еще одним подтверждением нашей экспертизы", — сказал генеральный директор BIA Technologies Александр Наумцев. Рейтинг Smart Ranking (интеллектуальное ранжирование) составляется одноименным аналитическим агентством, проводящим независимые исследования различных сегментов рынка. Согласно данным, все участники рынка cargotech в 2023 году совокупно заработали более 12,7 миллиарда рублей, что на 6 миллиардов рублей больше, чем годом ранее. Общий объем рынка составляет около 50 миллиардов рублей. BIA Technologies – интегратор, разработчик ИТ-продуктов и сервисов: входит в рейтинг топ-100 крупнейших ИТ-компаний России (CNews, 2023 год). С 2014 года компания реализует проекты цифровой трансформации транспортного сектора, входит в рейтинг топ-10 крупнейших поставщиков систем управления складом (WMS) в России (TAdviser, 2023 год), а также в рейтинг топ-10 крупнейших интеграторов решений 1С (TAdviser, 2023 год). Имеет собственный Центр экспертизы в области искусственного интеллекта и математической (комбинаторной) оптимизации бизнеса, предлагает клиентам решения с использованием инструментов имитационного моделирования, интегрированного планирования и Bl (Business intelligence – бизнес аналитика). Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы