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Лавров рассказал об инструментах внешней политики Запада - РИА Новости, 26.06.2024
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12:51 26.06.2024 (обновлено: 12:53 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/lavrov-1955557627.html
Лавров рассказал об инструментах внешней политики Запада
Лавров рассказал об инструментах внешней политики Запада - РИА Новости, 26.06.2024
Лавров рассказал об инструментах внешней политики Запада
Инсценировки остаются инструментом внешней политики Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:51
2024-06-26T12:53
в мире
россия
буча
киев
сергей лавров
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Инсценировки остаются инструментом внешней политики Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я уже не говорю про Бучу. Апрель 2022 года. Город находится двое суток уже в руках украинской армии. Наши подразделения оттуда выведены... И вдруг мэр города на камеру BBC показывает центральную улицу широченную, всю уваленную, скорее, уложенную трупами. Говорит: вот, это преступления русских. Тут же новый пакет санкций в Евросоюзе, тут же американские "филиппики" (гневные выступления - ред.), гневные осуждения", - заявил Лавров, выступая на "Примаковских чтениях". Он напомнил, что с тех пор Россия не может добиться того, чтобы Киев назвал имена тех людей, чьи трупы показали всему миру через BBC. Лавров лично дважды этот вопрос ставил в Совбезе ООН. "Фамилии никто не знает... Просто обвинили голословно, а не показывают факты. Поэтому инсценировки как метод внешней политики Запада - это очень известная вещь. И по прежнему мировая общественность ведется на такие трюки очень незатейливые", - заявил Лавров. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. В свою очередь, президент России Владимир Путин, объясняя причины начала специальной военной операции, говорил о том, что России "не оставили шансов поступить иначе". В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ также информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949255450.html
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в мире, россия, буча, киев, сергей лавров, дмитрий полянский, владимир путин, оон, политика, сша, евросоюз, украина
В мире, Россия, Буча, Киев, Сергей Лавров, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, ООН, Политика, США, Евросоюз, Украина
Лавров рассказал об инструментах внешней политики Запада

Лавров: инсценировки остаются инструментом внешней политики Запада

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Х международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Х международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Х международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Инсценировки остаются инструментом внешней политики Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я уже не говорю про Бучу. Апрель 2022 года. Город находится двое суток уже в руках украинской армии. Наши подразделения оттуда выведены... И вдруг мэр города на камеру BBC показывает центральную улицу широченную, всю уваленную, скорее, уложенную трупами. Говорит: вот, это преступления русских. Тут же новый пакет санкций в Евросоюзе, тут же американские "филиппики" (гневные выступления - ред.), гневные осуждения", - заявил Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".
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Он напомнил, что с тех пор Россия не может добиться того, чтобы Киев назвал имена тех людей, чьи трупы показали всему миру через BBC. Лавров лично дважды этот вопрос ставил в Совбезе ООН.
"Фамилии никто не знает... Просто обвинили голословно, а не показывают факты. Поэтому инсценировки как метод внешней политики Запада - это очень известная вещь. И по прежнему мировая общественность ведется на такие трюки очень незатейливые", - заявил Лавров.
Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. В свою очередь, президент России Владимир Путин, объясняя причины начала специальной военной операции, говорил о том, что России "не оставили шансов поступить иначе".
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В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ также информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
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В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Россия заинтересована, чтобы с Запада не шли угрозы, заявил Лавров
10:30
 
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