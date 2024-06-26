https://ria.ru/20240626/lavrov-1955515162.html

Курс США на удержание гегемонии однозначно обречен на провал, заявил Лавров

Курс США на удержание гегемонии однозначно обречен на провал, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2024

Курс США на удержание гегемонии однозначно обречен на провал, заявил Лавров

Курс Вашингтона на удержание гегемонии в мире обречен на провал, хотя США, вероятно, останутся одним из мировых центров, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:38

2024-06-26T10:38

2024-06-26T10:38

сша

сергей лавров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Курс Вашингтона на удержание гегемонии в мире обречен на провал, хотя США, вероятно, останутся одним из мировых центров, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В рамках выступления на форуме "Примаковские чтения" министр отметил, что правящая элита США все еще слепо верит в иллюзорную американскую исключительность. "Нет сомнений, что этот курс на удержание гегемонии любой ценой обречен на неудачу. Даже если в обозримой перспективе США останутся одним из мировых центров, а так, скорее всего, и будет, это вовсе не означает, что это произойдет в рамках сохранения американоцентричного мироустройства", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, сергей лавров, россия