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Курс США на удержание гегемонии однозначно обречен на провал, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2024
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10:38 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/lavrov-1955515162.html
Курс США на удержание гегемонии однозначно обречен на провал, заявил Лавров
Курс США на удержание гегемонии однозначно обречен на провал, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2024
Курс США на удержание гегемонии однозначно обречен на провал, заявил Лавров
Курс Вашингтона на удержание гегемонии в мире обречен на провал, хотя США, вероятно, останутся одним из мировых центров, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:38
2024-06-26T10:38
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Курс Вашингтона на удержание гегемонии в мире обречен на провал, хотя США, вероятно, останутся одним из мировых центров, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В рамках выступления на форуме "Примаковские чтения" министр отметил, что правящая элита США все еще слепо верит в иллюзорную американскую исключительность. "Нет сомнений, что этот курс на удержание гегемонии любой ценой обречен на неудачу. Даже если в обозримой перспективе США останутся одним из мировых центров, а так, скорее всего, и будет, это вовсе не означает, что это произойдет в рамках сохранения американоцентричного мироустройства", - сказал Лавров.
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сша, сергей лавров, россия
США, Сергей Лавров, Россия
Курс США на удержание гегемонии однозначно обречен на провал, заявил Лавров

Лавров: курс Вашингтона на удержание гегемонии в мире обречен на неудачу

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Курс Вашингтона на удержание гегемонии в мире обречен на провал, хотя США, вероятно, останутся одним из мировых центров, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В рамках выступления на форуме "Примаковские чтения" министр отметил, что правящая элита США все еще слепо верит в иллюзорную американскую исключительность.
«
"Нет сомнений, что этот курс на удержание гегемонии любой ценой обречен на неудачу. Даже если в обозримой перспективе США останутся одним из мировых центров, а так, скорее всего, и будет, это вовсе не означает, что это произойдет в рамках сохранения американоцентричного мироустройства", - сказал Лавров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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