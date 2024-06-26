https://ria.ru/20240626/lavrov-1955515162.html
Курс США на удержание гегемонии однозначно обречен на провал, заявил Лавров
Курс США на удержание гегемонии однозначно обречен на провал, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2024
Курс США на удержание гегемонии однозначно обречен на провал, заявил Лавров
Курс Вашингтона на удержание гегемонии в мире обречен на провал, хотя США, вероятно, останутся одним из мировых центров, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:38
2024-06-26T10:38
2024-06-26T10:38
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Курс Вашингтона на удержание гегемонии в мире обречен на провал, хотя США, вероятно, останутся одним из мировых центров, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В рамках выступления на форуме "Примаковские чтения" министр отметил, что правящая элита США все еще слепо верит в иллюзорную американскую исключительность. "Нет сомнений, что этот курс на удержание гегемонии любой ценой обречен на неудачу. Даже если в обозримой перспективе США останутся одним из мировых центров, а так, скорее всего, и будет, это вовсе не означает, что это произойдет в рамках сохранения американоцентричного мироустройства", - сказал Лавров.
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сша, сергей лавров, россия
США, Сергей Лавров, Россия
Курс США на удержание гегемонии однозначно обречен на провал, заявил Лавров
Лавров: курс Вашингтона на удержание гегемонии в мире обречен на неудачу