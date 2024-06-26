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Жалобу на арест фигуранта дела Кузнецова рассмотрят в среду

Жалобу на арест фигуранта дела Кузнецова рассмотрят в среду - РИА Новости, 26.06.2024

Жалобу на арест фигуранта дела Кузнецова рассмотрят в среду

Московский городской суд в среду рассмотрит жалобу на арест бизнесмена Лёвы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T00:20

2024-06-26T00:20

2024-06-26T00:20

происшествия

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краснодар

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юрий кузнецов

московский городской суд

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Московский городской суд в среду рассмотрит жалобу на арест бизнесмена Лёвы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, по обвинению в даче взятки, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 26 июня в 11:45. Бизнесмен из Краснодара обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку "за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал отправлен в СИЗО, обжаловать арест ему не удалось. По словам адвоката Кузнецова, по делу был допрошен лишь один человек - Мартиросян.

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происшествия, россия, краснодар, москва, юрий кузнецов, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)