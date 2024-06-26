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Жалобу на арест фигуранта дела Кузнецова рассмотрят в среду - РИА Новости, 26.06.2024
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00:20 26.06.2024
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Жалобу на арест фигуранта дела Кузнецова рассмотрят в среду
Жалобу на арест фигуранта дела Кузнецова рассмотрят в среду - РИА Новости, 26.06.2024
Жалобу на арест фигуранта дела Кузнецова рассмотрят в среду
Московский городской суд в среду рассмотрит жалобу на арест бизнесмена Лёвы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T00:20
2024-06-26T00:20
происшествия
россия
краснодар
москва
юрий кузнецов
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Московский городской суд в среду рассмотрит жалобу на арест бизнесмена Лёвы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, по обвинению в даче взятки, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 26 июня в 11:45. Бизнесмен из Краснодара обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку "за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал отправлен в СИЗО, обжаловать арест ему не удалось. По словам адвоката Кузнецова, по делу был допрошен лишь один человек - Мартиросян.
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происшествия, россия, краснодар, москва, юрий кузнецов, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Москва, Юрий Кузнецов, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Жалобу на арест фигуранта дела Кузнецова рассмотрят в среду

Суд в среду рассмотрит жалобу на арест бизнесмена Мартиросяна по делу Кузнецова

© Фото : Минобороны РоссииЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Минобороны России
Юрий Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Московский городской суд в среду рассмотрит жалобу на арест бизнесмена Лёвы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, по обвинению в даче взятки, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 26 июня в 11:45.
Бизнесмен из Краснодара обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку "за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал отправлен в СИЗО, обжаловать арест ему не удалось. По словам адвоката Кузнецова, по делу был допрошен лишь один человек - Мартиросян.
Заведение Рай, принадлежащее фигуранту дела генерала Кузнецова Леве Мартиросяну
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ПроисшествияРоссияКраснодарМоскваЮрий КузнецовМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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