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Суши-бар, где отравились жители Курска, использовал курицу без сертификата - РИА Новости, 26.06.2024
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16:40 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/kursk-1955635370.html
Суши-бар, где отравились жители Курска, использовал курицу без сертификата
Суши-бар, где отравились жители Курска, использовал курицу без сертификата - РИА Новости, 26.06.2024
Суши-бар, где отравились жители Курска, использовал курицу без сертификата
Курский суши-бар, где отравились 13 человек, использовал филе цыплёнка бройлера без сопроводительных документов, что могло быть причиной возникновения вспышек... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:40
2024-06-26T16:40
происшествия
курская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Курский суши-бар, где отравились 13 человек, использовал филе цыплёнка бройлера без сопроводительных документов, что могло быть причиной возникновения вспышек опасных заболеваний, сообщили на сайте Россельхознадзора. "На предприятии в качестве сырья использовалось филе цыпленка бройлера. Однако в результате мониторинга ФГИС "Меркурий" установлено, что на указанную продукцию ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись. Кроме того, выявлены факты несвоевременного гашения эВСД… Установленные факты могут являться причиной возникновения вспышек опасных заболеваний", - говорится в сообщении. В Россельхознадзоре добавили, что ИП Растам Мохаммад Шариф Исмааилович, которому принадлежит суши-бар Sushi King, уже "попадал в поле зрения" с идентичными нарушениями. С 22 по 24 июня за медицинской помощью обратились 13 человек, употреблявших в пищу рыбу и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров сети Sushi King. Восемь человек, в том числе подросток, с диагнозом "кишечная инфекция" находятся в стационаре в состоянии средней тяжести, ещё пятеро лечатся амбулаторно. Роспотребнадзор по Курской области сообщил, что в одном из филиалов суши-бара проводится эпидемиологическое расследование. Ведомство добавило, что работа предприятия приостановлена, однако не уточнило, речь идет об одном филиале или всей сети кафе.
https://ria.ru/20240626/roll-1955605911.html
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курская область
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происшествия, курская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Курская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суши-бар, где отравились жители Курска, использовал курицу без сертификата

Суши-бар, где отравились 13 жителей Курска, использовал курицу без сертификата

© Depositphotos.com / MilanMarkovic Куриное филе
Куриное филе - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Depositphotos.com / MilanMarkovic
Куриное филе . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Курский суши-бар, где отравились 13 человек, использовал филе цыплёнка бройлера без сопроводительных документов, что могло быть причиной возникновения вспышек опасных заболеваний, сообщили на сайте Россельхознадзора.
"На предприятии в качестве сырья использовалось филе цыпленка бройлера. Однако в результате мониторинга ФГИС "Меркурий" установлено, что на указанную продукцию ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись. Кроме того, выявлены факты несвоевременного гашения эВСД… Установленные факты могут являться причиной возникновения вспышек опасных заболеваний", - говорится в сообщении.
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В Россельхознадзоре добавили, что ИП Растам Мохаммад Шариф Исмааилович, которому принадлежит суши-бар Sushi King, уже "попадал в поле зрения" с идентичными нарушениями.
С 22 по 24 июня за медицинской помощью обратились 13 человек, употреблявших в пищу рыбу и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров сети Sushi King. Восемь человек, в том числе подросток, с диагнозом "кишечная инфекция" находятся в стационаре в состоянии средней тяжести, ещё пятеро лечатся амбулаторно.
Роспотребнадзор по Курской области сообщил, что в одном из филиалов суши-бара проводится эпидемиологическое расследование. Ведомство добавило, что работа предприятия приостановлена, однако не уточнило, речь идет об одном филиале или всей сети кафе.
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ПроисшествияКурская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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