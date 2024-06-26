https://ria.ru/20240626/kurs-1955650341.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг - РИА Новости, 26.06.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 6,43 копейки, до 11,8748 рубля, курс доллара вырос на 52,94 копейки, до 87,8064... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:18
2024-06-26T17:18
2024-06-26T17:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
московская биржа
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888202443_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b8023bc3630d8700734de548a74273ba.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 6,43 копейки, до 11,8748 рубля, курс доллара вырос на 52,94 копейки, до 87,8064 рубля, евро увеличился на 37,84 копейки, до 94,1131 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://ria.ru/20240626/valyuta-1955467004.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888202443_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_6aa9199329f8c8b3cb0090420676bda5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, московская биржа, сша
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Московская биржа, США
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Официальный курс юаня с четверга — 11,87 рубля, доллара — 87,81, евро — 94,11