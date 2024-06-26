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Курс рубля немного снизился против юаня - РИА Новости, 26.06.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:46 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/kurs-1955574090.html
Курс рубля немного снизился против юаня
Курс рубля немного снизился против юаня - РИА Новости, 26.06.2024
Курс рубля немного снизился против юаня
Курс рубля в среду немного снижается против юаня, но после сильных колебаний прошлой недели рынок продолжает "приходить в себя", сокращая волатильность, следует РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:46
2024-06-26T13:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
евгений локтюхов
московская биржа
промсвязьбанк
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Курс рубля в среду немного снижается против юаня, но после сильных колебаний прошлой недели рынок продолжает "приходить в себя", сокращая волатильность, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.24 мск снижается на 4 копейки, до 11,86 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 48,4 миллиарда рублей. Объем торгов юанем снижается даже в налоговый период июня, что может указывать на низкий спрос на валюту, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Учитывая продажу валюты экспортерами для уплаты налогов, пока для курса сохраняет свою актуальность диапазон 11,65-12,15 рубля за юань", - добавляет он. Более оправданный с фундаментальной точки зрения диапазон для курса: 12-13 рублей за юань, и он уже сегодня вполне может попытаться в него подняться, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Однако закрепление в нем, по моему мнению, более вероятно после прохождения пика налоговых выплат (28 июня) - риски увеличения предложения валют со стороны экспортеров сегодня-завтра выглядят высокими, в то время как спрос со стороны импортеров остается придавленным проблемами с платежами. Сегодня наиболее вероятным торговым диапазоном видим 11,7-12,2 рубля за юань", - заключает он.
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экономика, евгений локтюхов, московская биржа, промсвязьбанк
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Евгений Локтюхов, Московская биржа, Промсвязьбанк
Курс рубля немного снизился против юаня

Курс юаня на Мосбирже снижается на 4 копейки, до 11,86 рубля

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкРоссийская фондовая биржа ММВБ-РТС
Российская фондовая биржа ММВБ-РТС - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Российская фондовая биржа ММВБ-РТС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Курс рубля в среду немного снижается против юаня, но после сильных колебаний прошлой недели рынок продолжает "приходить в себя", сокращая волатильность, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.24 мск снижается на 4 копейки, до 11,86 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 48,4 миллиарда рублей.
Объем торгов юанем снижается даже в налоговый период июня, что может указывать на низкий спрос на валюту, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Учитывая продажу валюты экспортерами для уплаты налогов, пока для курса сохраняет свою актуальность диапазон 11,65-12,15 рубля за юань", - добавляет он.
Более оправданный с фундаментальной точки зрения диапазон для курса: 12-13 рублей за юань, и он уже сегодня вполне может попытаться в него подняться, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Однако закрепление в нем, по моему мнению, более вероятно после прохождения пика налоговых выплат (28 июня) - риски увеличения предложения валют со стороны экспортеров сегодня-завтра выглядят высокими, в то время как спрос со стороны импортеров остается придавленным проблемами с платежами. Сегодня наиболее вероятным торговым диапазоном видим 11,7-12,2 рубля за юань", - заключает он.
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