https://ria.ru/20240626/kurs-1955574090.html

Курс рубля немного снизился против юаня

Курс рубля немного снизился против юаня - РИА Новости, 26.06.2024

Курс рубля немного снизился против юаня

Курс рубля в среду немного снижается против юаня, но после сильных колебаний прошлой недели рынок продолжает "приходить в себя", сокращая волатильность, следует РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:46

2024-06-26T13:46

2024-06-26T13:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

евгений локтюхов

московская биржа

промсвязьбанк

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Курс рубля в среду немного снижается против юаня, но после сильных колебаний прошлой недели рынок продолжает "приходить в себя", сокращая волатильность, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.24 мск снижается на 4 копейки, до 11,86 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 48,4 миллиарда рублей. Объем торгов юанем снижается даже в налоговый период июня, что может указывать на низкий спрос на валюту, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Учитывая продажу валюты экспортерами для уплаты налогов, пока для курса сохраняет свою актуальность диапазон 11,65-12,15 рубля за юань", - добавляет он. Более оправданный с фундаментальной точки зрения диапазон для курса: 12-13 рублей за юань, и он уже сегодня вполне может попытаться в него подняться, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Однако закрепление в нем, по моему мнению, более вероятно после прохождения пика налоговых выплат (28 июня) - риски увеличения предложения валют со стороны экспортеров сегодня-завтра выглядят высокими, в то время как спрос со стороны импортеров остается придавленным проблемами с платежами. Сегодня наиболее вероятным торговым диапазоном видим 11,7-12,2 рубля за юань", - заключает он.

https://ria.ru/20240611/platezhi-1952041797.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евгений локтюхов, московская биржа, промсвязьбанк