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В Крыму несколько интернет-провайдеров подверглись DDos-атакам - РИА Новости, 26.06.2024
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14:33 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/krym-1955587025.html
В Крыму несколько интернет-провайдеров подверглись DDos-атакам
В Крыму несколько интернет-провайдеров подверглись DDos-атакам - РИА Новости, 26.06.2024
В Крыму несколько интернет-провайдеров подверглись DDos-атакам
В Крыму несколько интернет-провайдеров подверглись массированным DDos-атакам, возможны кратковременные перебои в работе, сообщила замминистра внутренней... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:33
2024-06-26T14:33
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. В Крыму несколько интернет-провайдеров подверглись массированным DDos-атакам, возможны кратковременные перебои в работе, сообщила замминистра внутренней политики, информации и связи республики Юлия Килик. "Профили атак постоянно меняются. Специалистами провайдеров принимаются меры по отражению атак", — сказала Килик журналистам. По информации министерства, массированным DDos-атакам подверглись нескольких интернет-провайдеров. Возможны кратковременные перебои в предоставлении услуг интернета.
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россия
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россия, республика крым, происшествия
Россия, Республика Крым, Происшествия
В Крыму несколько интернет-провайдеров подверглись DDos-атакам

Мининформа Крыма: несколько интернет-провайдеров подверглись DDos-атакам

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАтака вируса на IT-системы компаний
Атака вируса на IT-системы компаний - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. В Крыму несколько интернет-провайдеров подверглись массированным DDos-атакам, возможны кратковременные перебои в работе, сообщила замминистра внутренней политики, информации и связи республики Юлия Килик.
«
"Профили атак постоянно меняются. Специалистами провайдеров принимаются меры по отражению атак", — сказала Килик журналистам.
По информации министерства, массированным DDos-атакам подверглись нескольких интернет-провайдеров. Возможны кратковременные перебои в предоставлении услуг интернета.
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24 июня, 17:39
 
РоссияРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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