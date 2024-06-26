https://ria.ru/20240626/krym-1955587025.html

В Крыму несколько интернет-провайдеров подверглись DDos-атакам

В Крыму несколько интернет-провайдеров подверглись DDos-атакам - РИА Новости, 26.06.2024

В Крыму несколько интернет-провайдеров подверглись DDos-атакам

В Крыму несколько интернет-провайдеров подверглись массированным DDos-атакам, возможны кратковременные перебои в работе, сообщила замминистра внутренней... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:33

2024-06-26T14:33

2024-06-26T14:33

россия

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. В Крыму несколько интернет-провайдеров подверглись массированным DDos-атакам, возможны кратковременные перебои в работе, сообщила замминистра внутренней политики, информации и связи республики Юлия Килик. "Профили атак постоянно меняются. Специалистами провайдеров принимаются меры по отражению атак", — сказала Килик журналистам. По информации министерства, массированным DDos-атакам подверглись нескольких интернет-провайдеров. Возможны кратковременные перебои в предоставлении услуг интернета.

https://ria.ru/20240624/khakery-1955125951.html

россия

республика крым

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2024

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россия, республика крым, происшествия