https://ria.ru/20240626/korrespondent-1955684926.html

Австрийская ORF выразила протест из-за высылки корреспондента из России

Австрийская ORF выразила протест из-за высылки корреспондента из России - РИА Новости, 26.06.2024

Австрийская ORF выразила протест из-за высылки корреспондента из России

Австрийская телерадиокомпания ORF выразила протест в связи с зеркальной мерой Москвы, в рамках которой корреспонденту московского бюро ORF было предписано... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:16

2024-06-26T19:16

2024-06-26T19:16

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санкции в отношении россии

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ВЕНА, 26 июн - РИА Новости. Австрийская телерадиокомпания ORF выразила протест в связи с зеркальной мерой Москвы, в рамках которой корреспонденту московского бюро ORF было предписано покинуть территорию РФ, говорится в заявлении ORF. "Редакция ORF выражает решительный протест в связи с объявленной высылкой нашей коллеги и руководителя ORF в Москве Каролы Шнайдер. Недавно из страны была выслана корреспондент ORF Мария Книпс-Виттинг", - говорится в заявлении ORF. Представители телерадиокомпании отметили, что высылка двух журналистов ORF в результате дипломатических ответных мер со стороны России делает независимые репортажи из России еще более сложными. "Во времена международных конфликтов — это крайне важно для того, чтобы дать населению Австрии полное представление об обеих сторонах конфликта", - добавили в ORF. Представители телерадиокомпании также отметили, что не понимают шаг, предпринятый российским министерством иностранных дел, и рассматривают его как "наступление на свободу СМИ". "Это делает еще более важным для редакции ORF продолжать предоставлять австрийской общественности независимые и всесторонние репортажи из России и о России", - добавили в ORF. Как сообщалось ранее, 26 июня МИД России вызвал шеф-корреспондент московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Карола Шнайдер. Ей было предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию России. В ведомстве отмечали, что этот шаг - вынужденная ответная мера в связи с продолжением дискриминации представителей российских СМИ в Австрии. В случае пересмотра Веной решения относительно российских журналистов аккредитация Шнайдер может быть восстановлена. Ранее глава корпункта одного из российских агентств в Вене получила уведомление о непродлении разрешения на пребывание в Австрии и предписание уехать из страны в течение двух недель. Чуть ранее такое же уведомление получил ее коллега, который уже покинул республику. В ответ на его высылку Москва ответила зеркально - предписав корреспонденту ORF Марии Книпс-Виттинг покинуть Россию.

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955092531.html

https://ria.ru/20240626/lipavskiy-1955470193.html

https://ria.ru/20240626/prizyv-1955476808.html

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