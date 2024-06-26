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Австрийская ORF выразила протест из-за высылки корреспондента из России - РИА Новости, 26.06.2024
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19:16 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/korrespondent-1955684926.html
Австрийская ORF выразила протест из-за высылки корреспондента из России
Австрийская ORF выразила протест из-за высылки корреспондента из России - РИА Новости, 26.06.2024
Австрийская ORF выразила протест из-за высылки корреспондента из России
Австрийская телерадиокомпания ORF выразила протест в связи с зеркальной мерой Москвы, в рамках которой корреспонденту московского бюро ORF было предписано... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:16
2024-06-26T19:16
в мире
россия
москва
австрия
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 26 июн - РИА Новости. Австрийская телерадиокомпания ORF выразила протест в связи с зеркальной мерой Москвы, в рамках которой корреспонденту московского бюро ORF было предписано покинуть территорию РФ, говорится в заявлении ORF. "Редакция ORF выражает решительный протест в связи с объявленной высылкой нашей коллеги и руководителя ORF в Москве Каролы Шнайдер. Недавно из страны была выслана корреспондент ORF Мария Книпс-Виттинг", - говорится в заявлении ORF. Представители телерадиокомпании отметили, что высылка двух журналистов ORF в результате дипломатических ответных мер со стороны России делает независимые репортажи из России еще более сложными. "Во времена международных конфликтов — это крайне важно для того, чтобы дать населению Австрии полное представление об обеих сторонах конфликта", - добавили в ORF. Представители телерадиокомпании также отметили, что не понимают шаг, предпринятый российским министерством иностранных дел, и рассматривают его как "наступление на свободу СМИ". "Это делает еще более важным для редакции ORF продолжать предоставлять австрийской общественности независимые и всесторонние репортажи из России и о России", - добавили в ORF. Как сообщалось ранее, 26 июня МИД России вызвал шеф-корреспондент московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Карола Шнайдер. Ей было предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию России. В ведомстве отмечали, что этот шаг - вынужденная ответная мера в связи с продолжением дискриминации представителей российских СМИ в Австрии. В случае пересмотра Веной решения относительно российских журналистов аккредитация Шнайдер может быть восстановлена. Ранее глава корпункта одного из российских агентств в Вене получила уведомление о непродлении разрешения на пребывание в Австрии и предписание уехать из страны в течение двух недель. Чуть ранее такое же уведомление получил ее коллега, который уже покинул республику. В ответ на его высылку Москва ответила зеркально - предписав корреспонденту ORF Марии Книпс-Виттинг покинуть Россию.
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955092531.html
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в мире, россия, москва, австрия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Москва, Австрия, Санкции в отношении России
Австрийская ORF выразила протест из-за высылки корреспондента из России

Австрийская ORF выразила протест из-за зеркальной высылки корреспондента из РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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ВЕНА, 26 июн - РИА Новости. Австрийская телерадиокомпания ORF выразила протест в связи с зеркальной мерой Москвы, в рамках которой корреспонденту московского бюро ORF было предписано покинуть территорию РФ, говорится в заявлении ORF.
"Редакция ORF выражает решительный протест в связи с объявленной высылкой нашей коллеги и руководителя ORF в Москве Каролы Шнайдер. Недавно из страны была выслана корреспондент ORF Мария Книпс-Виттинг", - говорится в заявлении ORF.
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24 июня, 15:54
Представители телерадиокомпании отметили, что высылка двух журналистов ORF в результате дипломатических ответных мер со стороны России делает независимые репортажи из России еще более сложными. "Во времена международных конфликтов — это крайне важно для того, чтобы дать населению Австрии полное представление об обеих сторонах конфликта", - добавили в ORF.
Представители телерадиокомпании также отметили, что не понимают шаг, предпринятый российским министерством иностранных дел, и рассматривают его как "наступление на свободу СМИ". "Это делает еще более важным для редакции ORF продолжать предоставлять австрийской общественности независимые и всесторонние репортажи из России и о России", - добавили в ORF.
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Глава МИД Чехии осудил блокировку Россией ряда европейских СМИ
Вчера, 02:00
Как сообщалось ранее, 26 июня МИД России вызвал шеф-корреспондент московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Карола Шнайдер. Ей было предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию России. В ведомстве отмечали, что этот шаг - вынужденная ответная мера в связи с продолжением дискриминации представителей российских СМИ в Австрии. В случае пересмотра Веной решения относительно российских журналистов аккредитация Шнайдер может быть восстановлена.
Ранее глава корпункта одного из российских агентств в Вене получила уведомление о непродлении разрешения на пребывание в Австрии и предписание уехать из страны в течение двух недель. Чуть ранее такое же уведомление получил ее коллега, который уже покинул республику. В ответ на его высылку Москва ответила зеркально - предписав корреспонденту ORF Марии Книпс-Виттинг покинуть Россию.
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