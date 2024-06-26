https://ria.ru/20240626/korablestrenie-1955720453.html
Путин призвал ускорить модернизацию судостроительных предприятий
Путин призвал ускорить модернизацию судостроительных предприятий - РИА Новости, 26.06.2024
Путин призвал ускорить модернизацию судостроительных предприятий
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формировать модернизацию судостроительных предприятий, чтобы избежать срыва поставок комплектующих. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:37
2024-06-26T23:37
2024-06-26T23:37
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формировать модернизацию судостроительных предприятий, чтобы избежать срыва поставок комплектующих. Путин на совещании по развитию кораблестроения отметил, что сегодня многие производители комплектующих, в том числе паротурбинных установок, радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и других, "загружены на полную". "Чтобы избежать дефицита поставок, переносов сроков сдачи кораблей, предстоит форсированно модернизировать предприятия, увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих. Ряд мер на этот счет принято, поручения были даны", - сказал президент.
https://ria.ru/20240626/putin-1955714873.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал ускорить модернизацию судостроительных предприятий
Путин призвал улучшить судостроительные компании, чтобы избежать срыва поставок
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формировать модернизацию судостроительных предприятий, чтобы избежать срыва поставок комплектующих.
Путин на совещании по развитию кораблестроения отметил, что сегодня многие производители комплектующих, в том числе паротурбинных установок, радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и других, "загружены на полную".
"Чтобы избежать дефицита поставок, переносов сроков сдачи кораблей, предстоит форсированно модернизировать предприятия, увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих. Ряд мер на этот счет принято, поручения были даны", - сказал президент.