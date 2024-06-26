https://ria.ru/20240626/korablestrenie-1955720453.html

Путин призвал ускорить модернизацию судостроительных предприятий

Путин призвал ускорить модернизацию судостроительных предприятий - РИА Новости, 26.06.2024

Путин призвал ускорить модернизацию судостроительных предприятий

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формировать модернизацию судостроительных предприятий, чтобы избежать срыва поставок комплектующих. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:37

2024-06-26T23:37

2024-06-26T23:37

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формировать модернизацию судостроительных предприятий, чтобы избежать срыва поставок комплектующих. Путин на совещании по развитию кораблестроения отметил, что сегодня многие производители комплектующих, в том числе паротурбинных установок, радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и других, "загружены на полную". "Чтобы избежать дефицита поставок, переносов сроков сдачи кораблей, предстоит форсированно модернизировать предприятия, увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих. Ряд мер на этот счет принято, поручения были даны", - сказал президент.

https://ria.ru/20240626/putin-1955714873.html

россия

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экономика, россия, владимир путин