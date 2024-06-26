https://ria.ru/20240626/kontrabanda-1955566085.html

В Бурятии гражданину Китая дали более пяти лет колонии за контрабанду леса

В Бурятии гражданину Китая дали более пяти лет колонии за контрабанду леса - РИА Новости, 26.06.2024

В Бурятии гражданину Китая дали более пяти лет колонии за контрабанду леса

Суд в Бурятии приговорил гражданина Китая к 5 годам 9 месяцам колонии общего режима за четыре эпизода контрабанды леса, его подельника приговорили к условному... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:13

2024-06-26T13:13

2024-06-26T13:15

происшествия

китай

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УЛАН-УДЭ, 26 июн – РИА Новости. Суд в Бурятии приговорил гражданина Китая к 5 годам 9 месяцам колонии общего режима за четыре эпизода контрабанды леса, его подельника приговорили к условному сроку, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ. Отмечается, что в Улан-Удэ рассмотрено уголовное дело гражданина КНР Ли и гражданина России Сюй. Они признаны виновными в совершении контрабанды древесины через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). "Приговором суда оба фигуранта признаны виновными в совершении четырех эпизодов контрабанды, Сюй назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года, а его подельнику Ли – 5 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, приговором конфискованы денежные средства в сумме свыше 13 миллионов рублей, полученные в результате реализации изъятой у подсудимых древесины. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Судом установлено, что фигуранты скупали у местного населения древесину без соответствующих документов. Для придания законности сделок Ли через знакомого предпринимателя, занятого в сфере лесопереработки, организовал изготовление фиктивных документов, по которым часть леса была вывезена в Китай. В суде Ли дал показания, что выступал только в качестве переводчика для Сюя и не был причастен к вывозу большей части древесины. Сюй же свою вину признал в полном объеме по всем эпизодам. Несмотря на все изложенное, суд установил, что оба подсудимых принимали участие в контрабанде леса, при этом Ли играл наиболее активную роль в данной деятельности.

https://ria.ru/20231019/lesoruby-1903741470.html

китай

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, китай, улан-удэ, россия, таможенный союз, евразийский экономический союз