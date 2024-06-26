https://ria.ru/20240626/komi-1955696391.html

На место схода вагонов поезда в Коми направят бригады медиков

На место схода вагонов поезда в Коми направят бригады медиков - РИА Новости, 26.06.2024

На место схода вагонов поезда в Коми направят бригады медиков

Бригады медиков сформированы и будут направлены на место схода вагонов пассажирского поезда в Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T20:29

2024-06-26T20:29

2024-06-26T20:40

происшествия

инта

владимир уйба

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Бригады медиков сформированы и будут направлены на место схода вагонов пассажирского поезда в Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба."По моему поручению сформированы бригады медработников из числа сотрудников ЦРБ Инты. Они сейчас будут отправлены до места инцидента. Опытные специалисты будут оказывать первую помощь пострадавшим: обезболивание, остановка кровотечения и прочее", - написал он в своем Telegram-канале.Уйба отметил, что на месте будут приниматься решения о госпитализации в Интинскую ЦРБ тех, кому требуется стационарная помощь.Как сообщают власти республики, к месту происшествия направился специальный пожарный поезд МЧС. На нем следуют медики, которые окажут помощь пострадавшим.Власти Инты также сообщили, что в Инте подготовили два пункта временного размещения людей: один - в гостинице Северянка, другой - на базе пятой школы.

инта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, инта, владимир уйба, сход пассажирского поезда с рельс в коми