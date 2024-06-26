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На место схода вагонов поезда в Коми направят бригады медиков - РИА Новости, 26.06.2024
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20:29 26.06.2024 (обновлено: 20:40 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/komi-1955696391.html
На место схода вагонов поезда в Коми направят бригады медиков
На место схода вагонов поезда в Коми направят бригады медиков - РИА Новости, 26.06.2024
На место схода вагонов поезда в Коми направят бригады медиков
Бригады медиков сформированы и будут направлены на место схода вагонов пассажирского поезда в Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:29
2024-06-26T20:40
происшествия
инта
владимир уйба
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Бригады медиков сформированы и будут направлены на место схода вагонов пассажирского поезда в Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба."По моему поручению сформированы бригады медработников из числа сотрудников ЦРБ Инты. Они сейчас будут отправлены до места инцидента. Опытные специалисты будут оказывать первую помощь пострадавшим: обезболивание, остановка кровотечения и прочее", - написал он в своем Telegram-канале.Уйба отметил, что на месте будут приниматься решения о госпитализации в Интинскую ЦРБ тех, кому требуется стационарная помощь.Как сообщают власти республики, к месту происшествия направился специальный пожарный поезд МЧС. На нем следуют медики, которые окажут помощь пострадавшим.Власти Инты также сообщили, что в Инте подготовили два пункта временного размещения людей: один - в гостинице Северянка, другой - на базе пятой школы.
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происшествия, инта, владимир уйба, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Инта, Владимир Уйба, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
На место схода вагонов поезда в Коми направят бригады медиков

Уйба: бригады медиков будут направлены на место схода вагонов поезда в Коми

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Бригады медиков сформированы и будут направлены на место схода вагонов пассажирского поезда в Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба.
"По моему поручению сформированы бригады медработников из числа сотрудников ЦРБ Инты. Они сейчас будут отправлены до места инцидента. Опытные специалисты будут оказывать первую помощь пострадавшим: обезболивание, остановка кровотечения и прочее", - написал он в своем Telegram-канале.
Уйба отметил, что на месте будут приниматься решения о госпитализации в Интинскую ЦРБ тех, кому требуется стационарная помощь.
Как сообщают власти республики, к месту происшествия направился специальный пожарный поезд МЧС. На нем следуют медики, которые окажут помощь пострадавшим.
Власти Инты также сообщили, что в Инте подготовили два пункта временного размещения людей: один - в гостинице Северянка, другой - на базе пятой школы.
© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
 
ПроисшествияИнтаВладимир УйбаСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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