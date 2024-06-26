На место схода вагонов поезда в Коми направят бригады медиков
Уйба: бригады медиков будут направлены на место схода вагонов поезда в Коми
© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Бригады медиков сформированы и будут направлены на место схода вагонов пассажирского поезда в Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба.
"По моему поручению сформированы бригады медработников из числа сотрудников ЦРБ Инты. Они сейчас будут отправлены до места инцидента. Опытные специалисты будут оказывать первую помощь пострадавшим: обезболивание, остановка кровотечения и прочее", - написал он в своем Telegram-канале.
Уйба отметил, что на месте будут приниматься решения о госпитализации в Интинскую ЦРБ тех, кому требуется стационарная помощь.
Как сообщают власти республики, к месту происшествия направился специальный пожарный поезд МЧС. На нем следуют медики, которые окажут помощь пострадавшим.
Власти Инты также сообщили, что в Инте подготовили два пункта временного размещения людей: один - в гостинице Северянка, другой - на базе пятой школы.
© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми