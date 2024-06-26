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Рогов рассказал, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:18 26.06.2024 (обновлено: 07:53 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/komanduyuschiy-1955471098.html
Рогов рассказал, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя
Рогов рассказал, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя - РИА Новости, 26.06.2024
Рогов рассказал, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя
Новый командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов в 2022 году бежал из Мариуполя под видом беженца, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:18
2024-06-26T07:53
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
донбасс
андрей гнатов
владимир рогов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Новый командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов в 2022 году бежал из Мариуполя под видом беженца, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году. "Именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года. Это яркий пример украинского вояки – боевика-нациста, при этом конечно же трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных", - сказал Рогов. По его словам, Гнатов – это обыкновенный военный преступник, который еще ответит по всей строгости российского закона.
https://ria.ru/20240625/rotatsiya-1955441838.html
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мариуполь, россия, донбасс, андрей гнатов, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Донбасс, Андрей Гнатов, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
Рогов рассказал, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя

Рогов: командующий ВСУ Гнатов бежал в 2022 году из Мариуполя под видом беженца

CC BY 4.0 / Mil.gov.ua (cropped) / Андрей ГнатовАндрей Гнатов
Андрей Гнатов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
CC BY 4.0 / Mil.gov.ua (cropped) / Андрей Гнатов
Андрей Гнатов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Новый командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов в 2022 году бежал из Мариуполя под видом беженца, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.
"Именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года. Это яркий пример украинского вояки – боевика-нациста, при этом конечно же трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных", - сказал Рогов.
По его словам, Гнатов – это обыкновенный военный преступник, который еще ответит по всей строгости российского закона.
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияДонбассАндрей ГнатовВладимир РоговВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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