https://ria.ru/20240626/komanduyuschiy-1955471098.html

Рогов рассказал, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя

Рогов рассказал, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя - РИА Новости, 26.06.2024

Рогов рассказал, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя

Новый командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов в 2022 году бежал из Мариуполя под видом беженца, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T02:18

2024-06-26T02:18

2024-06-26T07:53

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

донбасс

андрей гнатов

владимир рогов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Новый командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов в 2022 году бежал из Мариуполя под видом беженца, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году. "Именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года. Это яркий пример украинского вояки – боевика-нациста, при этом конечно же трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных", - сказал Рогов. По его словам, Гнатов – это обыкновенный военный преступник, который еще ответит по всей строгости российского закона.

https://ria.ru/20240625/rotatsiya-1955441838.html

мариуполь

россия

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мариуполь, россия, донбасс, андрей гнатов, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина