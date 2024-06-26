Рейтинг@Mail.ru
Пермская колония приобрела игровую приставку - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/koloniya-1955538275.html
Пермская колония приобрела игровую приставку
Пермская колония приобрела игровую приставку - РИА Новости, 26.06.2024
Пермская колония приобрела игровую приставку
Исправительная колония №2 в пермском Соликамске закупила приставку для видеоигр за 41 тысячу рублей, следует из документов на сайте госзакупок. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:56
2024-06-26T11:56
технологии
соликамск
россия
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/45/1472754528_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e7ce5d072033db4f30fe8e32adddd901.jpg
ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Исправительная колония №2 в пермском Соликамске закупила приставку для видеоигр за 41 тысячу рублей, следует из документов на сайте госзакупок. Исправительная колония №2 пермского ГУФСИН с помощью аукциона приобрела игровую приставку с восьмиядерным процессором AMD Jagua, оперативной памятью на 8 Гб, разрешением Full HD 1920х1080 и поддержкой виртуальной реальности. Из трех заявившихся участников комиссия выбрала того, кто предложил цену 41,4 тысячи рублей (начальная цена торгов составляла 45,9 тысячи рублей). "Наименование товара: приставки игровые, используемые с телевизионным приемником или оборудованные встроенным экраном, и прочие коммерческие и азартные игры с электронным дисплеем. Товарный знак: PlayStation 4 Slim. Допускается поставка эквивалента", - указано в документах на сайте госзакупок. Приставка должна быть доставлена в Соликамск в здание №98/1 на улице Карналлитовой. В краевом ГУФСИН РИА Новости пояснили, что игровая консоль нужна для проведения психокоррекционной работы с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми СИЗО №2. Занятия с подростками предусмотрены программой психологов "Коррекция деструктивного поведения несовершеннолетних с использованием современных видеосимуляторов". "В связи с тем, что у учреждения нет приносящей доход деятельности, консоль была официально закуплена в ИК-2 для последующей передачи распоряжением ГУФСИН России по Пермскому краю на баланс СИЗО-2 в психологическую лабораторию учреждения", - рассказали в ведомстве. PlayStation 4 Slim – производимый фирмой Sony мультимедийный комплекс, с помощью которого можно играть в видеоигры.
https://ria.ru/20240613/perm-1952611729.html
https://ria.ru/20230927/igra-1899033178.html
соликамск
россия
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/45/1472754528_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_69932d9f460eb439fc44e00ff261e76f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, соликамск, россия, пермский край
Технологии, Соликамск, Россия, Пермский край
Пермская колония приобрела игровую приставку

В пермской колонии закупили приставку для видеоигр за 41 тысячу рублей

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкОхранный периметр колонии
Охранный периметр колонии - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в медиабанк
Охранный периметр колонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Исправительная колония №2 в пермском Соликамске закупила приставку для видеоигр за 41 тысячу рублей, следует из документов на сайте госзакупок.
Исправительная колония №2 пермского ГУФСИН с помощью аукциона приобрела игровую приставку с восьмиядерным процессором AMD Jagua, оперативной памятью на 8 Гб, разрешением Full HD 1920х1080 и поддержкой виртуальной реальности. Из трех заявившихся участников комиссия выбрала того, кто предложил цену 41,4 тысячи рублей (начальная цена торгов составляла 45,9 тысячи рублей).
Роллы - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком
13 июня, 15:52
«
"Наименование товара: приставки игровые, используемые с телевизионным приемником или оборудованные встроенным экраном, и прочие коммерческие и азартные игры с электронным дисплеем. Товарный знак: PlayStation 4 Slim. Допускается поставка эквивалента", - указано в документах на сайте госзакупок.
Приставка должна быть доставлена в Соликамск в здание №98/1 на улице Карналлитовой.
В краевом ГУФСИН РИА Новости пояснили, что игровая консоль нужна для проведения психокоррекционной работы с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми СИЗО №2. Занятия с подростками предусмотрены программой психологов "Коррекция деструктивного поведения несовершеннолетних с использованием современных видеосимуляторов".
"В связи с тем, что у учреждения нет приносящей доход деятельности, консоль была официально закуплена в ИК-2 для последующей передачи распоряжением ГУФСИН России по Пермскому краю на баланс СИЗО-2 в психологическую лабораторию учреждения", - рассказали в ведомстве.
PlayStation 4 Slim – производимый фирмой Sony мультимедийный комплекс, с помощью которого можно играть в видеоигры.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В Госдуме предложили создать версию игры Sims с традиционными ценностями
27 сентября 2023, 18:56
 
ТехнологииСоликамскРоссияПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала