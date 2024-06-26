https://ria.ru/20240626/koloniya-1955538275.html
Пермская колония приобрела игровую приставку
Пермская колония приобрела игровую приставку - РИА Новости, 26.06.2024
Пермская колония приобрела игровую приставку
Исправительная колония №2 в пермском Соликамске закупила приставку для видеоигр за 41 тысячу рублей, следует из документов на сайте госзакупок. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:56
2024-06-26T11:56
2024-06-26T11:56
технологии
соликамск
россия
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/45/1472754528_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e7ce5d072033db4f30fe8e32adddd901.jpg
ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Исправительная колония №2 в пермском Соликамске закупила приставку для видеоигр за 41 тысячу рублей, следует из документов на сайте госзакупок. Исправительная колония №2 пермского ГУФСИН с помощью аукциона приобрела игровую приставку с восьмиядерным процессором AMD Jagua, оперативной памятью на 8 Гб, разрешением Full HD 1920х1080 и поддержкой виртуальной реальности. Из трех заявившихся участников комиссия выбрала того, кто предложил цену 41,4 тысячи рублей (начальная цена торгов составляла 45,9 тысячи рублей). "Наименование товара: приставки игровые, используемые с телевизионным приемником или оборудованные встроенным экраном, и прочие коммерческие и азартные игры с электронным дисплеем. Товарный знак: PlayStation 4 Slim. Допускается поставка эквивалента", - указано в документах на сайте госзакупок. Приставка должна быть доставлена в Соликамск в здание №98/1 на улице Карналлитовой. В краевом ГУФСИН РИА Новости пояснили, что игровая консоль нужна для проведения психокоррекционной работы с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми СИЗО №2. Занятия с подростками предусмотрены программой психологов "Коррекция деструктивного поведения несовершеннолетних с использованием современных видеосимуляторов". "В связи с тем, что у учреждения нет приносящей доход деятельности, консоль была официально закуплена в ИК-2 для последующей передачи распоряжением ГУФСИН России по Пермскому краю на баланс СИЗО-2 в психологическую лабораторию учреждения", - рассказали в ведомстве. PlayStation 4 Slim – производимый фирмой Sony мультимедийный комплекс, с помощью которого можно играть в видеоигры.
https://ria.ru/20240613/perm-1952611729.html
https://ria.ru/20230927/igra-1899033178.html
соликамск
россия
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/45/1472754528_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_69932d9f460eb439fc44e00ff261e76f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, соликамск, россия, пермский край
Технологии, Соликамск, Россия, Пермский край
Пермская колония приобрела игровую приставку
В пермской колонии закупили приставку для видеоигр за 41 тысячу рублей
ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости.
Исправительная колония №2 в пермском Соликамске закупила приставку для видеоигр за 41 тысячу рублей, следует из документов на сайте госзакупок.
Исправительная колония №2 пермского ГУФСИН с помощью аукциона приобрела игровую приставку с восьмиядерным процессором AMD Jagua, оперативной памятью на 8 Гб, разрешением Full HD 1920х1080 и поддержкой виртуальной реальности. Из трех заявившихся участников комиссия выбрала того, кто предложил цену 41,4 тысячи рублей (начальная цена торгов составляла 45,9 тысячи рублей).
«
"Наименование товара: приставки игровые, используемые с телевизионным приемником или оборудованные встроенным экраном, и прочие коммерческие и азартные игры с электронным дисплеем. Товарный знак: PlayStation 4 Slim. Допускается поставка эквивалента", - указано в документах на сайте госзакупок.
Приставка должна быть доставлена в Соликамск в здание №98/1 на улице Карналлитовой.
В краевом ГУФСИН РИА Новости пояснили, что игровая консоль нужна для проведения психокоррекционной работы с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми СИЗО №2. Занятия с подростками предусмотрены программой психологов "Коррекция деструктивного поведения несовершеннолетних с использованием современных видеосимуляторов".
"В связи с тем, что у учреждения нет приносящей доход деятельности, консоль была официально закуплена в ИК-2 для последующей передачи распоряжением ГУФСИН России по Пермскому краю на баланс СИЗО-2 в психологическую лабораторию учреждения", - рассказали в ведомстве.
PlayStation 4 Slim – производимый фирмой Sony мультимедийный комплекс, с помощью которого можно играть в видеоигры.