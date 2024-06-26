https://ria.ru/20240626/koloniya-1955538275.html

Пермская колония приобрела игровую приставку

Пермская колония приобрела игровую приставку - РИА Новости, 26.06.2024

Пермская колония приобрела игровую приставку

Исправительная колония №2 в пермском Соликамске закупила приставку для видеоигр за 41 тысячу рублей, следует из документов на сайте госзакупок. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:56

2024-06-26T11:56

2024-06-26T11:56

технологии

соликамск

россия

пермский край

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ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Исправительная колония №2 в пермском Соликамске закупила приставку для видеоигр за 41 тысячу рублей, следует из документов на сайте госзакупок. Исправительная колония №2 пермского ГУФСИН с помощью аукциона приобрела игровую приставку с восьмиядерным процессором AMD Jagua, оперативной памятью на 8 Гб, разрешением Full HD 1920х1080 и поддержкой виртуальной реальности. Из трех заявившихся участников комиссия выбрала того, кто предложил цену 41,4 тысячи рублей (начальная цена торгов составляла 45,9 тысячи рублей). "Наименование товара: приставки игровые, используемые с телевизионным приемником или оборудованные встроенным экраном, и прочие коммерческие и азартные игры с электронным дисплеем. Товарный знак: PlayStation 4 Slim. Допускается поставка эквивалента", - указано в документах на сайте госзакупок. Приставка должна быть доставлена в Соликамск в здание №98/1 на улице Карналлитовой. В краевом ГУФСИН РИА Новости пояснили, что игровая консоль нужна для проведения психокоррекционной работы с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми СИЗО №2. Занятия с подростками предусмотрены программой психологов "Коррекция деструктивного поведения несовершеннолетних с использованием современных видеосимуляторов". "В связи с тем, что у учреждения нет приносящей доход деятельности, консоль была официально закуплена в ИК-2 для последующей передачи распоряжением ГУФСИН России по Пермскому краю на баланс СИЗО-2 в психологическую лабораторию учреждения", - рассказали в ведомстве. PlayStation 4 Slim – производимый фирмой Sony мультимедийный комплекс, с помощью которого можно играть в видеоигры.

https://ria.ru/20240613/perm-1952611729.html

https://ria.ru/20230927/igra-1899033178.html

соликамск

россия

пермский край

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технологии, соликамск, россия, пермский край