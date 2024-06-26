https://ria.ru/20240626/kolokoltsev-1955708532.html
Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН
Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН - РИА Новости, 26.06.2024
Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН
Глава российской полиции Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк в США для участия в заседаниях по линии ООН, сообщается в Telegram-канале российское... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:53
2024-06-26T21:53
2024-06-26T22:48
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ООН, 26 июн — РИА Новости. Глава российской полиции Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк в США для участия в заседаниях по линии ООН, сообщается в Telegram-канале российское постпредство во всемирной организации."Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в США для участия в заседаниях по линии Организации Объединенных Наций", — говорится в публикации.Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, Колокольцев проведет переговоры с заместителем генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.Кроме того, запланированы встречи с главами делегаций правоохранительных органов иностранных государств.
https://ria.ru/20240528/kolokoltsev-1948902320.html
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нью-йорк (город), россия, в мире, владимир колокольцев, оон, сша
Нью-Йорк (город), Россия, В мире, Владимир Колокольцев, ООН, США
Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН
Глава МВД Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН