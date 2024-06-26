https://ria.ru/20240626/kolokoltsev-1955708532.html

Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН

Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН - РИА Новости, 26.06.2024

Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН

Глава российской полиции Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк в США для участия в заседаниях по линии ООН, сообщается в Telegram-канале российское... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T21:53

2024-06-26T21:53

2024-06-26T22:48

нью-йорк (город)

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ООН, 26 июн — РИА Новости. Глава российской полиции Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк в США для участия в заседаниях по линии ООН, сообщается в Telegram-канале российское постпредство во всемирной организации."Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в США для участия в заседаниях по линии Организации Объединенных Наций", — говорится в публикации.Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, Колокольцев проведет переговоры с заместителем генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.Кроме того, запланированы встречи с главами делегаций правоохранительных органов иностранных государств.

https://ria.ru/20240528/kolokoltsev-1948902320.html

нью-йорк (город)

россия

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нью-йорк (город), россия, в мире, владимир колокольцев, оон, сша