https://ria.ru/20240626/knr-vetnam-1955640228.html

Си Цзиньпин призвал премьера Вьетнама вместе защищать мир в регионе

Си Цзиньпин призвал премьера Вьетнама вместе защищать мир в регионе - РИА Новости, 26.06.2024

Си Цзиньпин призвал премьера Вьетнама вместе защищать мир в регионе

КНР и Вьетнаму необходимо должным образом регулировать вопросы на море и совместно защищать региональные мир и стабильность, заявил в среду председатель КНР Си... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:52

2024-06-26T16:52

2024-06-26T16:52

в мире

китай

вьетнам

пекин

си цзиньпин

постоянная палата третейского суда

политика

безопасность

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ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. КНР и Вьетнаму необходимо должным образом регулировать вопросы на море и совместно защищать региональные мир и стабильность, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Пекине. "Обе стороны должны должным образом решать морские вопросы, ускорять совместное морское развитие и совместно защищать региональный мир и стабильность", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также заявил о необходимости повышать взаимосвязанность между двумя странами, способствовать качественному развитию делового сотрудничества между странами. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20240528/kitay-1948809419.html

https://ria.ru/20240625/ultimatum-1955159088.html

https://ria.ru/20240104/kitay-1919685672.html

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в мире, китай, вьетнам, пекин, си цзиньпин, постоянная палата третейского суда, политика, безопасность