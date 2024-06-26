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Си Цзиньпин призвал премьера Вьетнама вместе защищать мир в регионе - РИА Новости, 26.06.2024
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16:52 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/knr-vetnam-1955640228.html
Си Цзиньпин призвал премьера Вьетнама вместе защищать мир в регионе
Си Цзиньпин призвал премьера Вьетнама вместе защищать мир в регионе - РИА Новости, 26.06.2024
Си Цзиньпин призвал премьера Вьетнама вместе защищать мир в регионе
КНР и Вьетнаму необходимо должным образом регулировать вопросы на море и совместно защищать региональные мир и стабильность, заявил в среду председатель КНР Си... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:52
2024-06-26T16:52
в мире
китай
вьетнам
пекин
си цзиньпин
постоянная палата третейского суда
политика
безопасность
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ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. КНР и Вьетнаму необходимо должным образом регулировать вопросы на море и совместно защищать региональные мир и стабильность, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Пекине. "Обе стороны должны должным образом решать морские вопросы, ускорять совместное морское развитие и совместно защищать региональный мир и стабильность", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также заявил о необходимости повышать взаимосвязанность между двумя странами, способствовать качественному развитию делового сотрудничества между странами. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20240528/kitay-1948809419.html
https://ria.ru/20240625/ultimatum-1955159088.html
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в мире, китай, вьетнам, пекин, си цзиньпин, постоянная палата третейского суда, политика, безопасность
В мире, Китай, Вьетнам, Пекин, Си Цзиньпин, Постоянная палата третейского суда, Политика, Безопасность
Си Цзиньпин призвал премьера Вьетнама вместе защищать мир в регионе

Китай призвал Вьетнам совместно защищать региональные мир и стабильность

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. КНР и Вьетнаму необходимо должным образом регулировать вопросы на море и совместно защищать региональные мир и стабильность, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Пекине.
"Обе стороны должны должным образом решать морские вопросы, ускорять совместное морское развитие и совместно защищать региональный мир и стабильность", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
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28 мая, 05:45
Си Цзиньпин также заявил о необходимости повышать взаимосвязанность между двумя странами, способствовать качественному развитию делового сотрудничества между странами.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
Строительство искусственного острова в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
МИД Китая осудил провокации США и Филиппин в Южно-Китайском море
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