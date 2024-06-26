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МИД Китая прокомментировал заявления посла США об отношениях двух стран - РИА Новости, 26.06.2024
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13:59 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/knr-1955577130.html
МИД Китая прокомментировал заявления посла США об отношениях двух стран
МИД Китая прокомментировал заявления посла США об отношениях двух стран - РИА Новости, 26.06.2024
МИД Китая прокомментировал заявления посла США об отношениях двух стран
Заявления посла США в Китае Николаса Бернса о том, что Китай препятствует налаживанию отношений граждан двух стран, не соответствуют фактам и не способствуют... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:59
2024-06-26T13:59
в мире
китай
сша
пекин
мао нин
си цзиньпин
ван и (политик)
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ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Заявления посла США в Китае Николаса Бернса о том, что Китай препятствует налаживанию отношений граждан двух стран, не соответствуют фактам и не способствуют здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее Бернс в интервью газете Wall Street Journal заявил, что власти Китая препятствуют налаживанию отношений между народами двух стран. По словам дипломата, Пекин усилил меры, направленные на подавление дипломатической деятельности США в Китае. В частности, как он утверждает, власти Китая оказывают давление на граждан КНР, чтобы те не посещали мероприятия, организованные американским посольством, или пытаются запугать тех, кто уже принял в них участие. Бернс заявляет, что некоторых участников мероприятий допрашивали, иногда допросы проводились поздно ночью у них дома. "Соответствующие высказывания посла Бернса не соответствуют фактам, отклоняются от важного консенсуса, достигнутого главами двух государств на встрече в Сан-Франциско, не соответствуют правильному пути сосуществования Китая и США и не способствуют здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений", - заявила Мао Нин. Она отметила, что Китай всегда развивал китайско-американские отношения в соответствии с предложенными председателем КНР Си Цзиньпином принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, Пекин привержен развитию гуманитарных обменов между двумя странами. "На самом деле, не Китай, а США вмешиваются и препятствуют гуманитарным обменам между двумя странами. США под предлогом национальной безопасности необоснованно допрашивали и репатриировали китайских студентов, обучающихся в Штатах, что нанесло значительный ущерб соответствующим лицам и создало серьезный сковывающий эффект", - указала она. Дипломат добавила, что образ США в сознании китайского народа в корне зависит от самих Соединенных Штатов, и выразила надежду, что США "будут сотрудничать с Китаем, при помощи реальных действий содействовать гуманитарным обменам между двумя странами, а также способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений". В конце апреля министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что отношения Китая и США в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться.
https://ria.ru/20231222/kitay-1917376352.html
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в мире, китай, сша, пекин, мао нин, си цзиньпин, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Пекин, Мао Нин, Си Цзиньпин, Ван И (политик)
МИД Китая прокомментировал заявления посла США об отношениях двух стран

Мао Нин: заявления Бернса, что КНР мешает отношениям народов США и Китая, ложны

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Заявления посла США в Китае Николаса Бернса о том, что Китай препятствует налаживанию отношений граждан двух стран, не соответствуют фактам и не способствуют здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее Бернс в интервью газете Wall Street Journal заявил, что власти Китая препятствуют налаживанию отношений между народами двух стран. По словам дипломата, Пекин усилил меры, направленные на подавление дипломатической деятельности США в Китае. В частности, как он утверждает, власти Китая оказывают давление на граждан КНР, чтобы те не посещали мероприятия, организованные американским посольством, или пытаются запугать тех, кто уже принял в них участие. Бернс заявляет, что некоторых участников мероприятий допрашивали, иногда допросы проводились поздно ночью у них дома.
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"Соответствующие высказывания посла Бернса не соответствуют фактам, отклоняются от важного консенсуса, достигнутого главами двух государств на встрече в Сан-Франциско, не соответствуют правильному пути сосуществования Китая и США и не способствуют здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений", - заявила Мао Нин.
Она отметила, что Китай всегда развивал китайско-американские отношения в соответствии с предложенными председателем КНР Си Цзиньпином принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, Пекин привержен развитию гуманитарных обменов между двумя странами.
«
"На самом деле, не Китай, а США вмешиваются и препятствуют гуманитарным обменам между двумя странами. США под предлогом национальной безопасности необоснованно допрашивали и репатриировали китайских студентов, обучающихся в Штатах, что нанесло значительный ущерб соответствующим лицам и создало серьезный сковывающий эффект", - указала она.
Дипломат добавила, что образ США в сознании китайского народа в корне зависит от самих Соединенных Штатов, и выразила надежду, что США "будут сотрудничать с Китаем, при помощи реальных действий содействовать гуманитарным обменам между двумя странами, а также способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений".
В конце апреля министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что отношения Китая и США в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться.
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