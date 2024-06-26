МИД Китая прокомментировал заявления посла США об отношениях двух стран
Мао Нин: заявления Бернса, что КНР мешает отношениям народов США и Китая, ложны
© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Заявления посла США в Китае Николаса Бернса о том, что Китай препятствует налаживанию отношений граждан двух стран, не соответствуют фактам и не способствуют здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее Бернс в интервью газете Wall Street Journal заявил, что власти Китая препятствуют налаживанию отношений между народами двух стран. По словам дипломата, Пекин усилил меры, направленные на подавление дипломатической деятельности США в Китае. В частности, как он утверждает, власти Китая оказывают давление на граждан КНР, чтобы те не посещали мероприятия, организованные американским посольством, или пытаются запугать тех, кто уже принял в них участие. Бернс заявляет, что некоторых участников мероприятий допрашивали, иногда допросы проводились поздно ночью у них дома.
В Китае призвали США к осторожности в поступках
22 декабря 2023, 05:32
"Соответствующие высказывания посла Бернса не соответствуют фактам, отклоняются от важного консенсуса, достигнутого главами двух государств на встрече в Сан-Франциско, не соответствуют правильному пути сосуществования Китая и США и не способствуют здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений", - заявила Мао Нин.
Она отметила, что Китай всегда развивал китайско-американские отношения в соответствии с предложенными председателем КНР Си Цзиньпином принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, Пекин привержен развитию гуманитарных обменов между двумя странами.
«
"На самом деле, не Китай, а США вмешиваются и препятствуют гуманитарным обменам между двумя странами. США под предлогом национальной безопасности необоснованно допрашивали и репатриировали китайских студентов, обучающихся в Штатах, что нанесло значительный ущерб соответствующим лицам и создало серьезный сковывающий эффект", - указала она.
Дипломат добавила, что образ США в сознании китайского народа в корне зависит от самих Соединенных Штатов, и выразила надежду, что США "будут сотрудничать с Китаем, при помощи реальных действий содействовать гуманитарным обменам между двумя странами, а также способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений".
В конце апреля министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что отношения Китая и США в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться.