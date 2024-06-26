https://ria.ru/20240626/knr-1955577130.html

МИД Китая прокомментировал заявления посла США об отношениях двух стран

МИД Китая прокомментировал заявления посла США об отношениях двух стран - РИА Новости, 26.06.2024

МИД Китая прокомментировал заявления посла США об отношениях двух стран

Заявления посла США в Китае Николаса Бернса о том, что Китай препятствует налаживанию отношений граждан двух стран, не соответствуют фактам и не способствуют... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:59

2024-06-26T13:59

2024-06-26T13:59

в мире

китай

сша

пекин

мао нин

си цзиньпин

ван и (политик)

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ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Заявления посла США в Китае Николаса Бернса о том, что Китай препятствует налаживанию отношений граждан двух стран, не соответствуют фактам и не способствуют здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее Бернс в интервью газете Wall Street Journal заявил, что власти Китая препятствуют налаживанию отношений между народами двух стран. По словам дипломата, Пекин усилил меры, направленные на подавление дипломатической деятельности США в Китае. В частности, как он утверждает, власти Китая оказывают давление на граждан КНР, чтобы те не посещали мероприятия, организованные американским посольством, или пытаются запугать тех, кто уже принял в них участие. Бернс заявляет, что некоторых участников мероприятий допрашивали, иногда допросы проводились поздно ночью у них дома. "Соответствующие высказывания посла Бернса не соответствуют фактам, отклоняются от важного консенсуса, достигнутого главами двух государств на встрече в Сан-Франциско, не соответствуют правильному пути сосуществования Китая и США и не способствуют здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений", - заявила Мао Нин. Она отметила, что Китай всегда развивал китайско-американские отношения в соответствии с предложенными председателем КНР Си Цзиньпином принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, Пекин привержен развитию гуманитарных обменов между двумя странами. "На самом деле, не Китай, а США вмешиваются и препятствуют гуманитарным обменам между двумя странами. США под предлогом национальной безопасности необоснованно допрашивали и репатриировали китайских студентов, обучающихся в Штатах, что нанесло значительный ущерб соответствующим лицам и создало серьезный сковывающий эффект", - указала она. Дипломат добавила, что образ США в сознании китайского народа в корне зависит от самих Соединенных Штатов, и выразила надежду, что США "будут сотрудничать с Китаем, при помощи реальных действий содействовать гуманитарным обменам между двумя странами, а также способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений". В конце апреля министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что отношения Китая и США в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться.

https://ria.ru/20231222/kitay-1917376352.html

https://ria.ru/20240308/kitay-1931888154.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, сша, пекин, мао нин, си цзиньпин, ван и (политик)