https://ria.ru/20240626/kndr-1955703873.html

Сотрудничество с КНДР не носит конфронтационного характера, заявил МИД

Сотрудничество с КНДР не носит конфронтационного характера, заявил МИД - РИА Новости, 26.06.2024

Сотрудничество с КНДР не носит конфронтационного характера, заявил МИД

Сотрудничество России и КНДР идет в рамках международного права и не носит конфронтационного характера, не направлено против третьих стран и не угрожает миру и... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T21:17

2024-06-26T21:17

2024-06-26T21:17

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мария захарова

оон

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и КНДР идет в рамках международного права и не носит конфронтационного характера, не направлено против третьих стран и не угрожает миру и стабильности в регионе Северо-восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сотрудничество России и КНДР осуществляется строго в рамках международного права, не носит конфронтационного характера, не направлено против третьих стран и не угрожает миру и стабильности в регионе СВА", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства. Захарова также подчеркнула, что новый российско-корейский Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии, внести позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе на основе принципа неделимости безопасности, снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств, заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности. По ее словам, ситуация в мире с момента принятия ООН санкций против КНДР в 2016-2017 годах кардинально изменилась, США, вместо того, чтобы двигаться по пути деэскалации, активно пытаются использовать "санкционные" резолюции Совета Безопасности ООН для ужесточения полностью обанкротившегося санкционного режима в целях подрыва социально-экономического уклада КНДР, создания там серьезной гуманитарной катастрофы.

https://ria.ru/20240626/zakharova-1955587743.html

https://ria.ru/20240626/dogovor-1955698849.html

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в мире, россия, сша, мария захарова, оон, визит путина в кндр