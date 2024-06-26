https://ria.ru/20240626/kirov-1955543008.html

Киров получил официальный статус столицы рассветов России

Киров получил официальный статус столицы рассветов России - РИА Новости, 26.06.2024

Киров получил официальный статус столицы рассветов России

Город Киров получил официальный статус столицы рассветов России, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:09

2024-06-26T12:09

2024-06-26T12:09

кировская область

киров

александр соколов

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_55c40c1b64e9644673ef3cb5fdf737e6.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Город Киров получил официальный статус столицы рассветов России, сообщает пресс-служба правительства региона. "В год своего 650-летия Киров официально стал столицей рассветов России. Этот статус утвержден на днях федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом)", - говорится в сообщении. Свидетельство об этом губернатор Кировской области Александр Соколов торжественно вручит представителям молодого поколения кировчан в День молодежи – 29 мая. "Рассвет после Дня молодежи Киров встретит уже в новом для себя статусе. "Киров – столица рассветов России" может стать одним из узнаваемых брендов региона и привлекать в город над Вяткой-рекой гостей из других регионов. Мы ждём, что за красивейшими рассветами в наш город и область будут приезжать так же, как за историей, сказками, блюдами вятской кухни", - приводятся в сообщении слова Соколова. Отмечается, что на данный момент ведётся работа по созданию интерактивной карты, на которой будут отмечены лучшие городские локации и смотровые площадки, где можно любоваться рассветами. На карту уже нанесены излюбленные места отдыха кировчан – набережная Грина, Александровский сад, парк имени Кирова. Совсем скоро карта пополнится и фотографиями рассвета, который кировская молодежь встретит на набережной Грина ранним утром 30 июня, по завершении Ночи города. Принять участие в создании карты рассветов может любой житель города, приславший кировский рассвет с понравившейся точки. Таким образом карта рассветов будет постоянно дополняться и станет своеобразным путеводителем для желающих увидеть рассвет с лучшего ракурса.

https://ria.ru/20240619/matvienko-1953971807.html

https://ria.ru/20240619/matvienko-1953950951.html

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

киров, александр соколов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)