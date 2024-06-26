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Киров получил официальный статус столицы рассветов России - РИА Новости, 26.06.2024
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Кировская область
Кировская область
 
12:09 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/kirov-1955543008.html
Киров получил официальный статус столицы рассветов России
Киров получил официальный статус столицы рассветов России - РИА Новости, 26.06.2024
Киров получил официальный статус столицы рассветов России
Город Киров получил официальный статус столицы рассветов России, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:09
2024-06-26T12:09
кировская область
киров
александр соколов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Город Киров получил официальный статус столицы рассветов России, сообщает пресс-служба правительства региона. "В год своего 650-летия Киров официально стал столицей рассветов России. Этот статус утвержден на днях федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом)", - говорится в сообщении. Свидетельство об этом губернатор Кировской области Александр Соколов торжественно вручит представителям молодого поколения кировчан в День молодежи – 29 мая. "Рассвет после Дня молодежи Киров встретит уже в новом для себя статусе. "Киров – столица рассветов России" может стать одним из узнаваемых брендов региона и привлекать в город над Вяткой-рекой гостей из других регионов. Мы ждём, что за красивейшими рассветами в наш город и область будут приезжать так же, как за историей, сказками, блюдами вятской кухни", - приводятся в сообщении слова Соколова. Отмечается, что на данный момент ведётся работа по созданию интерактивной карты, на которой будут отмечены лучшие городские локации и смотровые площадки, где можно любоваться рассветами. На карту уже нанесены излюбленные места отдыха кировчан – набережная Грина, Александровский сад, парк имени Кирова. Совсем скоро карта пополнится и фотографиями рассвета, который кировская молодежь встретит на набережной Грина ранним утром 30 июня, по завершении Ночи города. Принять участие в создании карты рассветов может любой житель города, приславший кировский рассвет с понравившейся точки. Таким образом карта рассветов будет постоянно дополняться и станет своеобразным путеводителем для желающих увидеть рассвет с лучшего ракурса.
https://ria.ru/20240619/matvienko-1953971807.html
https://ria.ru/20240619/matvienko-1953950951.html
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киров, александр соколов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Кировская область, Киров, Александр Соколов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

Киров получил официальный статус столицы рассветов России

© Станислав Шаклеин | Перейти в медиабанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
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Город Киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Город Киров получил официальный статус столицы рассветов России, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В год своего 650-летия Киров официально стал столицей рассветов России. Этот статус утвержден на днях федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом)", - говорится в сообщении.
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Свидетельство об этом губернатор Кировской области Александр Соколов торжественно вручит представителям молодого поколения кировчан в День молодежи – 29 мая.
"Рассвет после Дня молодежи Киров встретит уже в новом для себя статусе. "Киров – столица рассветов России" может стать одним из узнаваемых брендов региона и привлекать в город над Вяткой-рекой гостей из других регионов. Мы ждём, что за красивейшими рассветами в наш город и область будут приезжать так же, как за историей, сказками, блюдами вятской кухни", - приводятся в сообщении слова Соколова.
Отмечается, что на данный момент ведётся работа по созданию интерактивной карты, на которой будут отмечены лучшие городские локации и смотровые площадки, где можно любоваться рассветами. На карту уже нанесены излюбленные места отдыха кировчан – набережная Грина, Александровский сад, парк имени Кирова. Совсем скоро карта пополнится и фотографиями рассвета, который кировская молодежь встретит на набережной Грина ранним утром 30 июня, по завершении Ночи города.
Принять участие в создании карты рассветов может любой житель города, приславший кировский рассвет с понравившейся точки. Таким образом карта рассветов будет постоянно дополняться и станет своеобразным путеводителем для желающих увидеть рассвет с лучшего ракурса.
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Кировская областьКировАлександр СоколовФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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