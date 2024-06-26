https://ria.ru/20240626/kiberataki-1955478473.html

Эксперт рассказал, как защитить компанию от кибератак

Эксперт рассказал, как защитить компанию от кибератак - РИА Новости, 26.06.2024

Эксперт рассказал, как защитить компанию от кибератак

Для того, чтобы защитить компанию от кибератак, нужно мыслить и действовать как хакер, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T04:26

2024-06-26T04:26

2024-06-26T04:26

технологии

россия

юрий максимов

positive technologies

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Для того, чтобы защитить компанию от кибератак, нужно мыслить и действовать как хакер, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов. "Мыслить как хакер, действовать как хакер. Результат, который получается в ходе построения защиты, нужно мерить таким же методом, как и будет совершаться атака на тебя", - ответил Максимов на вопрос, как компаниям защитить себя от атак киберпреступников. Он отметил, что в России есть много "белых хакеров", которые могут помочь оценить уровень киберзащиты организации. "Построив защиту, ты всегда можешь спросить этих белых хакеров - "Подскажите, а я достаточно защитился, чтобы хакеры могли нанести такой или иной ущерб?". Они приходят и показывают. И более того, ты можешь оценить по их квалификации, проведенному времени, стоимость этой атаки", - добавил эксперт. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20240618/kiberchempionaty-1953643872.html

https://ria.ru/20240624/khakery-1955125951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, юрий максимов, positive technologies