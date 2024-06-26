https://ria.ru/20240626/kiberataki-1955478473.html
Эксперт рассказал, как защитить компанию от кибератак
Эксперт рассказал, как защитить компанию от кибератак - РИА Новости, 26.06.2024
Эксперт рассказал, как защитить компанию от кибератак
Для того, чтобы защитить компанию от кибератак, нужно мыслить и действовать как хакер, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T04:26
2024-06-26T04:26
2024-06-26T04:26
технологии
россия
юрий максимов
positive technologies
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Для того, чтобы защитить компанию от кибератак, нужно мыслить и действовать как хакер, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов. "Мыслить как хакер, действовать как хакер. Результат, который получается в ходе построения защиты, нужно мерить таким же методом, как и будет совершаться атака на тебя", - ответил Максимов на вопрос, как компаниям защитить себя от атак киберпреступников. Он отметил, что в России есть много "белых хакеров", которые могут помочь оценить уровень киберзащиты организации. "Построив защиту, ты всегда можешь спросить этих белых хакеров - "Подскажите, а я достаточно защитился, чтобы хакеры могли нанести такой или иной ущерб?". Они приходят и показывают. И более того, ты можешь оценить по их квалификации, проведенному времени, стоимость этой атаки", - добавил эксперт. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240618/kiberchempionaty-1953643872.html
https://ria.ru/20240624/khakery-1955125951.html
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технологии, россия, юрий максимов, positive technologies
Технологии, Россия, Юрий Максимов, Positive Technologies
Эксперт рассказал, как защитить компанию от кибератак
Эксперт Максимов: для защиты компании от кибератак нужно мыслить как хакер
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Для того, чтобы защитить компанию от кибератак, нужно мыслить и действовать как хакер, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов.
"Мыслить как хакер, действовать как хакер. Результат, который получается в ходе построения защиты, нужно мерить таким же методом, как и будет совершаться атака на тебя", - ответил Максимов на вопрос, как компаниям защитить себя от атак киберпреступников.
Он отметил, что в России
есть много "белых хакеров", которые могут помочь оценить уровень киберзащиты организации.
"Построив защиту, ты всегда можешь спросить этих белых хакеров - "Подскажите, а я достаточно защитился, чтобы хакеры могли нанести такой или иной ущерб?". Они приходят и показывают. И более того, ты можешь оценить по их квалификации, проведенному времени, стоимость этой атаки", - добавил эксперт.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.