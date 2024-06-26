Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как защитить компанию от кибератак - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/kiberataki-1955478473.html
Эксперт рассказал, как защитить компанию от кибератак
Эксперт рассказал, как защитить компанию от кибератак - РИА Новости, 26.06.2024
Эксперт рассказал, как защитить компанию от кибератак
Для того, чтобы защитить компанию от кибератак, нужно мыслить и действовать как хакер, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T04:26
2024-06-26T04:26
технологии
россия
юрий максимов
positive technologies
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148267/96/1482679696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_af83c2332ed269ed577bef47fa47b126.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Для того, чтобы защитить компанию от кибератак, нужно мыслить и действовать как хакер, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов. "Мыслить как хакер, действовать как хакер. Результат, который получается в ходе построения защиты, нужно мерить таким же методом, как и будет совершаться атака на тебя", - ответил Максимов на вопрос, как компаниям защитить себя от атак киберпреступников. Он отметил, что в России есть много "белых хакеров", которые могут помочь оценить уровень киберзащиты организации. "Построив защиту, ты всегда можешь спросить этих белых хакеров - "Подскажите, а я достаточно защитился, чтобы хакеры могли нанести такой или иной ущерб?". Они приходят и показывают. И более того, ты можешь оценить по их квалификации, проведенному времени, стоимость этой атаки", - добавил эксперт. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240618/kiberchempionaty-1953643872.html
https://ria.ru/20240624/khakery-1955125951.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148267/96/1482679696_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_67ff17214b9932c0c0801541af554e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, юрий максимов, positive technologies
Технологии, Россия, Юрий Максимов, Positive Technologies
Эксперт рассказал, как защитить компанию от кибератак

Эксперт Максимов: для защиты компании от кибератак нужно мыслить как хакер

© Fotolia / Andrey PopovХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Fotolia / Andrey Popov
Хакер за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Для того, чтобы защитить компанию от кибератак, нужно мыслить и действовать как хакер, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов.
"Мыслить как хакер, действовать как хакер. Результат, который получается в ходе построения защиты, нужно мерить таким же методом, как и будет совершаться атака на тебя", - ответил Максимов на вопрос, как компаниям защитить себя от атак киберпреступников.
Финал третьего Международного чемпионата по информационной безопасности - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Борьба с рисками, отражение кибератак: кто и зачем проводит киберчемпионаты
18 июня, 15:55
Он отметил, что в России есть много "белых хакеров", которые могут помочь оценить уровень киберзащиты организации.
"Построив защиту, ты всегда можешь спросить этих белых хакеров - "Подскажите, а я достаточно защитился, чтобы хакеры могли нанести такой или иной ущерб?". Они приходят и показывают. И более того, ты можешь оценить по их квалификации, проведенному времени, стоимость этой атаки", - добавил эксперт.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Сайт Мосбиржи атаковали украинские хакеры, сообщил источник
24 июня, 17:39
 
ТехнологииРоссияЮрий МаксимовPositive Technologies
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала