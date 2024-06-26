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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 26.06.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:50
2024-06-26T21:50
2024-06-26T21:50
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. "В Херсоне звучат взрывы", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсон, россия, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Киев, В мире
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Мрочко: в Херсоне прогремели взрывы