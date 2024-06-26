https://ria.ru/20240626/kharkov-1955643180.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 26.06.2024

В Харькове прогремели взрывы

Еще одна серия взрывов прогремела в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:56

2024-06-26T16:56

2024-06-26T16:56

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

украина

николаевская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Еще одна серия взрывов прогремела в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. Ранее в среду Терехов сообщал о взрывах в городе. "В городе серия взрывов", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харькове звучит более трех часов. Она также объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

харьков

украина

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, украина, николаевская область, вооруженные силы рф