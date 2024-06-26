https://ria.ru/20240626/kharkov-1955643180.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 26.06.2024
В Харькове прогремели взрывы
Еще одна серия взрывов прогремела в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:56
2024-06-26T16:56
2024-06-26T16:56
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Еще одна серия взрывов прогремела в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. Ранее в среду Терехов сообщал о взрывах в городе. "В городе серия взрывов", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харькове звучит более трех часов. Она также объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги