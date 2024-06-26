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В Кении отправили на пересмотр документ, из-за которого начались протесты - РИА Новости, 26.06.2024
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15:22 26.06.2024 (обновлено: 15:58 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/keniya-1955610032.html
В Кении отправили на пересмотр документ, из-за которого начались протесты
В Кении отправили на пересмотр документ, из-за которого начались протесты - РИА Новости, 26.06.2024
В Кении отправили на пересмотр документ, из-за которого начались протесты
Президент Кении Уильям Руто отказался подписать проект бюджета, из-за которого в стране начались протесты, документ будет отправлен в парламент на пересмотр,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:22
2024-06-26T15:58
в мире
кения
протесты в кении
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто отказался подписать проект бюджета, из-за которого в стране начались протесты, документ будет отправлен в парламент на пересмотр, сообщает издание Star со ссылкой на источники в канцелярии президента."Президент Уильям Руто отказался подписать проект бюджета на 2024 год… Источники в канцелярии президента сообщили Star, что проект будет возвращен в парламент", - пишет издание.Отмечается, что президент Кении предложил ряд поправок к проекту бюджета, при этом парламент может принять эти поправки или проголосовать во второй раз за принятие изначального текста.Если парламентарии согласятся со всеми поправками, то проект бюджета будет отправлен президенту на одобрение.Если парламентарии не согласятся с некоторыми или со всеми поправками, документ будет поставлен на голосование во второй раз и для принятия за него должны проголосовать две трети депутатов.Ранее сообщалось, что число погибших во вторник в ходе протестов против повышения налогов в Кении возросло до 23, еще 30 человек находятся в больницах.Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
https://ria.ru/20240625/keniya-1955446153.html
https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html
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в мире, кения, протесты в кении
В мире, Кения, Протесты в Кении
В Кении отправили на пересмотр документ, из-за которого начались протесты

Президент Кении отправил на пересмотр документ, из-за которого начались протесты

© AP Photo / Brian IngangaПротесты в Найроби, Кения
Протесты в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Brian Inganga
Протесты в Найроби, Кения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто отказался подписать проект бюджета, из-за которого в стране начались протесты, документ будет отправлен в парламент на пересмотр, сообщает издание Star со ссылкой на источники в канцелярии президента.
"Президент Уильям Руто отказался подписать проект бюджета на 2024 год… Источники в канцелярии президента сообщили Star, что проект будет возвращен в парламент", - пишет издание.
Силы безопасности во время акции протеста в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Кении мобилизовали все силы безопасности для борьбы с беспорядками
25 июня, 21:17
Отмечается, что президент Кении предложил ряд поправок к проекту бюджета, при этом парламент может принять эти поправки или проголосовать во второй раз за принятие изначального текста.
Если парламентарии согласятся со всеми поправками, то проект бюджета будет отправлен президенту на одобрение.
Если парламентарии не согласятся с некоторыми или со всеми поправками, документ будет поставлен на голосование во второй раз и для принятия за него должны проголосовать две трети депутатов.
Сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама во время протестов против повышения налогов в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении
25 июня, 14:42
Ранее сообщалось, что число погибших во вторник в ходе протестов против повышения налогов в Кении возросло до 23, еще 30 человек находятся в больницах.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
Протестующие переносят тело мужчины в центре Найроби - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Вчера, 10:56
 
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